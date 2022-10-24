Ayetel Kürsi duası ve Türkçe anlamı! Ayetel Kürsi Arapça yazılışı nedir? İşte okunuşu ve meali!

Ayetel Kürsi duasının okunuşu ve Türkçe anlamı merak ediliyor. Bakara Suresi içinde yer alan bu sure kaza ve beladan korunmak için sık sık okunmalıdır. İşte Ayetel Kürsi duası ve Türkçe anlamı!

Kur'an-ı Kerim'de yer alan en önemli ayetlerden biri olan Ayetel Kürsi'nin okunuşu ve anlamı sık sık merak ediliyor. Ayetlerin Efendisi olarak tanımlanan Ayetel Kürsi, nazar ve kaza, beladan korunmak için sık sık okunmaktadır. Ayetel Kürsi Bakara Suresi'nin 255. ayetidir.İşte anlamı ve okunuşunun mutlaka bilinmesi gereken Ayetel Kürsi'nin hem Arapça hem de Türkçe okunuşu!

Ayetel Kürsi duası okunuşu!

Ayetel Kürsi'nin Türkçe anlamı ve okunuşu sorgulanıyor.

İşte Ayetel Kürsi'nin Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

255-

- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

- ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

- velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

255-

Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi faziletleri ve faydaları neler?

Ayetel Kursi fazileti ve faydası oldukça fazla olan bir duadır. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından faideleri bildirilen bu kıymetli duayı tekrar tekrar okumak hayırlı olmakta ve şerrin define vesile olmaktadır. Bu ayet-i kerimenin bin bir faydası bulunurken; yaşlı, çocuk, hasta, sağlıklı herkese okunması ve gücü yeten herkesçe okunması önerilmektedir. Ayrıca uyumadan önce okunması durumunda kişinin sabaha kadar kazadan beladan korunmasına, huzurlu ve bereketli bir uyku uyumasına vesile olmaktadır. Allah (C.C)'nin en büyük sıfatlarını barındıran bu duayı okumak Yüce Yaradan'ın rızasını kazandırmaktadır.