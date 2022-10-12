Ayetel Kürsi okunuşu! Ayetel Kürsi duası anlamı nedir? İşte Ayetel Kürsi Arapça yazılışı ve okunuşu!

İslamiyet'teki en önemli dualardan olan Ayetel Kürsi duasının nasıl okunacağı ve anlamı sık sık araştırılıp sorgulanıyor. Ayetel Kürsi duası, yüce Allah'ın varlığını izah eden önemli bir suredir.

İslam alemi için en önemli surelerden olan Ayetel Kürsi duasının anlamı ve okunuşu sık sık sorgulanıyor. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan en önemli ayetlerden birisi olarak bilinmektedir ve diğer bir tanımla 'ayetlerin efendisi' olarak ifade edilmektedir. Bu kıymetli dua; kişileri her türlü kazadan, beladan, nazardan korumaktadır. Peki Ayetel Kürsi nasıl okunur? İşte okunuşu...

Ayetel Kürsi okunuşu!

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Bu kıymetli duanın anlamı mutlaka bilinmelidir. Ayetel Kürsi'nin hem Arapça hem de Türkçe okunuşu sık sık sorgulanmaktadır.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

255-

- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

- ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

- velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

255-

Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine!

Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi önemi ve faziletleri neler?

Ayetel Kursi duası faziletleri ve önemi de merak ediliyor. Peygamberimiz (S.A.V.) tarafından önemi ifade edilen bu kıymetli duayı yeniden ve yeniden okumak hayrın davetini, şerrin defini sağlamaktadır. Ayetel Kürsi'nin yaşlı, çocuk, hasta, sağlıklı herkese okunması ve ayrıca gücü yeten herkes tarafından okunması tavsiye edilmektedir.

Ayetel Kürsi uykudan önce okunursa kişinin sabaha kadar kazadan beladan korunmasına, huzurlu ve bereketli bir uyku uyuması sağlamaktadır.

Ayetel Kürsi kişinin istediği her vakitte okuyabileceği bir duadır. Sahip olunan varlığa, sağlığa, bolluğa, nimete şükür için okunabilir ve bunlar için okunduğunda bereketi arttırır, sağlık ve afiyet verir.

Bu kıymetli dua, Allah (C.C)'nin en büyük sıfatlarını barındırmaktadır ve bu sebeple Yüce Allah'ın rızasını kazandırır. O'nun zikriyle beraber bin bir sevaba vesile olmaktadır.