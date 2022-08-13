AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayetel Kürsi duası faziletleri ve sırları nelerdir?

Bakara Suresinin 255.ayeti olan Ayetel Kürsi duasının fazileti ve sırları nelerdir? Ayetel Kürsi hakkında merak edilenler haberimizde...

Ayetel Kürsi, en sık okunan ve fazileti en büyük dualar arasındadır.

Bu duanın kötülüklerden koruduğu, bolluk ve bereket getirdiği, sağlık sorunlarına karşı iyi geldiği kabul görmektedir.

Kur-an’ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi'nin Medine’de indirildiğine ve birçok fazileti olduğuna inanılır.

Pek, Ayetel Kürsi duasının fazileti ve sırları nelerdir?

Ayet-el Kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.

Devamlı olarak Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette büyük makamlara erişir.

Ayetel Kürsi duasını nimetlere 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.

Ayet-el Kursi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Yüce Allah, o kişiye hayır kapılarını açar.

Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.

Ayetel Kürsi, her namazdan sonra okunmalıdır.

Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.

Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz.

Okuyan kişiye de sevap yazılır. Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur.

Sıkıntılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.

Ayet-el Kürsi; durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir.

Ayetel Kürsi'nin okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Türkçe anlamı

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.