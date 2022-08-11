Ayetel Kürsi'nin okunuşu: Ayetel Kürsi'yi cuma günü 12 defa okumanın faziletleri

Bakara Suresinin 255.ayeti olan Ayetel Kürsi duasını cuma günü 12 kez okumanın fazileti nelerdir? Tüm ayrıntılar haberimizde...

Ayetel Kürsi, en sık okunan ve fazileti en büyük dualardan birisidir.

Ayetel Kürsi duası, her türlü kazadan, beladan, hastalıktan korunmak için özellikle farz olan namazların ardından okunur.

Bir hadiste Ayetel Kürsi'yi Cuma günü 12 kez okumanın faziletine vurgu yapılmıştır.

Peki, Ayet Kürsi'nin faziletleri nelerdir?

İşte, Ayetel Kürsi duasını cuma günü 12 kez okumanın fazileti...

Her türlü korku ve evhamı giderir.

Tehlikelerden ve tüm musibetlerden korur.

Cuma günü okunan Ayetel Kürsi'nin dileklerin kabulüne vesile olacağı umulur.

Bir hadis-i şerife göre: ''Ümmetimden kim Cuma günü sabahı 12 defa Ayetel Kürsi'yi okur ve ardından iki rekât namaz kılarsa Allah (C.C) onu şeytanların ve kötü zalim kimselerin şerrinden korur.''

AYETEL KÜRSİ'NİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Meali

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.