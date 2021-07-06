Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rize'nin sevilen sanatçılarından 56 yaşındaki Ayhan Alptekin'den acı haber geldi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Ayhan Alptekin, yaşamını yitirdi.

AYHAN ALPTEKİN KİMDİR

Ayhan Alptekin 1965 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi.

Küçük yaşlarda müzikle tanışan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu.

Grup Yıldızlar ile Artvin ve Rize'de düzenlenen düğün ve festivallerde sahne aldı.

4 ÇOCUĞU VARDI

Evli olan Alptekin, iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.

CENAZE PROGRAMI

Alptekin'in cenazesi; 7 Temmuz Çarşamba günü öğle namazını müteakip Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde kılındıktan sonra aynı ilçedeki Ortaalan Köyü'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Çaykur Rizespor da Twitter hesabından Ayhan Alptekin'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.