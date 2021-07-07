Ayhan Alptekin son yolculuğuna uğurlandı

Beyin tümörü teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ayhan Alptekin, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden birisi olan Ayhan Alptekin, 10 aydır beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu.

İstanbul ve Rize'de tedavi gören Alptekin, dün sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde hayatını kaybetti.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Müzisyen Alptekin için Ardeşen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazına oğulları Mustafa ve Gökhan Alptekin ile ağabeyi Engin Alptekin ve babası Mustafa Alptekin'in yanı sıra Karadenizli sanatçılar Resul Dindar, Recebim ve Hülya Polat katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Alptekin'in cenazesi Ortaalan köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"ÖNEMLİ BİR ÜSTAT, KÜLTÜR ELÇİSİNİ KAYBETTİK"

Karadenizli sanatçı Recebim "Ayhan Alptekin, Karadeniz'de büyük bir yol uzmanıydı. Yeri dolmayacak bir adam, bir üstat, önemli bir kültürün elçisini kaybettik." dedi.

Hülya Polat ise "Ayhan Alptekin herkes için farklı bir değerdi. O benim ağabeyimdi. Yeri doldurulamayacak bir insanı kaybettik." ifadelerini kullandı.

"YAŞARKEN ONUN KIYMETİNİ BİLENLERDENİM"

Resul Dindar da "Ben yaşarken onun kıymetini çok iyi bilenlerdenim. Onun hayatta herkese bir iyiliği muhakkak dokunmuştur.

Hem sanatçı kişiliğiyle hem insanlığıyla tanıyan tanımayan herkes için çok değerli bir insandı." dedi.

Ayhan Alptekin'in kardeşi müzisyen Engin Alptekin ise "Sadece benim değil, hepimizin kardeşi, ağabeyi. Müzik camiasında bir yaprak dökümü. Müzik camiasına büyük emek verdi, bıraktı gitti." dedi.