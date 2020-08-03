Ay'ı, seyyar teleskop ile 2 liraya gösteriyor

Yaz aylarında teleskopla uğraştığını belirten Hasan Aker, istenilen gezegeni gösterebildiğini söyledi.

Sinop’ta yaşayan, 55 yaşındaki emekli Hasan Aker, geçmişten beri tutkuyla gözlemlediği gökyüzünü insanların da görmesini istedi.

Teleskobunu alarak sokağa çıkan Aker, sahile kurduğu sistemle, gelenlere gökyüzüne dair seyir zevki sunuyor.

Gökyüzüne duyduğu hayranlık ile teleskoplar satın alıp inceleme başlayan Hasan Aker, çocukluğundan beri gökyüzünün bir tutku olduğunu ifade etti.

AY'I İZLEMEK 2 LİRA

"Teleskop ile Ay'ın muhteşem görünümünü izlemek sadece kişibaşı 2 lira olup çocuklar ücrete tabidir" tabelasını asan Aker, emekli olduktan sonra da her sene yaz akşamlarında Sinop Aşıklar sahilinde seyyar teleskopla insanlara gezegenleri, gökyüzünün güzelliklerini göstermeye çalışıyor.

"HANGİ GEZEGENLERİ İSTERLERSE GÖSTEREBİLİRİM"

İnsanların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Aker, "Yaz aylarında sezonluk olarak teleskopla uğraşıyorum. Çoluk çocuk, büyük küçük, genç yaşlı bay bayan herkes gelerek izlemek istiyorlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Gerektiği yerde anlatıyorum, gökyüzünden bahsediyorum.

Gelenlerin bütün gezegenleri görme şansı vardır. Tabii ki geceden geceye konumları değişiyor, o yüzden görülebilen gezegenleri gösterme şansım oluyor. Hangi gezegenleri isterlerse ayarlayıp gösterebilirim. Ücret o kadar da önemli değil. Önemli olan insanların gökyüzüne ilgi duyması merak etmesi." dedi.