İHA
Bu sene gündem, kış uykusuna yatamayan ayılar...
Şimdiye kadar çoktan kış uykusuna yatması gereken ayılar, birçok bölgede görülmeye başlandı.
Bunlardan birisi ise Yalova oldu. Yalova'da kıyı balıkçılığı yapan bir kişi, teknesiyle denize açıldı.
Kapaklı köyü sahilinde ilerleyen vatandaş, burada bir ayının gezindiğini fark etti.
Bölgeden koşarak uzaklaştı
Hemen cep telefonuna sarılan şahıs, ayının görüntülerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Ayı, vatandaşı fark edince bölgeden koşarak kaçtı.
Sandalla ayının yakınına kadar ilerleyerek burada yeniden ayıyı görüntülemeyi başardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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