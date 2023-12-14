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Ayılar kış uykusunu unuttu, Yalova'da sahilde görüldü

Ayılar kış uykusunu unuttu, Yalova'da sahilde görüldü Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde henüz kış uykusuna yatamamış ve yemek arayan bir ayı, sahilde vatandaşın kamerasına yansıdı.