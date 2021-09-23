- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Ayların en şereflisi: Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi gün?
Ayların en şereflisi: Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi gün?
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 11:51
Arabi ayların en şerefli ayı olan Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) doğduğu aydır. Aynı zamanda Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor araştırılıyor.
Rebiülevvel ayında ibadetlerini yerine getirecek olan müslümanlar, başlangıç ve bitiş tarihinin yanı sıra bu ayın önemine dair de detayları merak ediyor.
Peki Rebiülevvel ne demek? Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? işte ayrıntılar...
REBİÜLEVVEL NE DEMEK?
Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" ayının kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir.
Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN 2021?
Rebiülevvel ayı İslam alemi için kutsal aylardan bir tanesi olarak kabul ediliyor. Rebiülevvel Ayı'nda yaşanan özel gelişmeler arasında Hz. Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğumu, Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçü ve Hicretin 12 Rebiulevvel 622'de sona ermesi yer alır.
Rebiülevvel bu yıl 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.
REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.