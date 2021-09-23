Ayların en şereflisi: Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi gün?

Ayların en şereflisi: Rebiülevvel ayı ne zaman, hangi gün?

Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği ay olan Rebiülevvel ayı ne zaman ve hangi güne denk geliyor merak ediliyor. İşre Rebiülevvel ayı tarihleri 2021...

Arabi ayların en şerefli ayı olan Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) doğduğu aydır. Aynı zamanda Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor araştırılıyor.

Rebiülevvel ayında ibadetlerini yerine getirecek olan müslümanlar, başlangıç ve bitiş tarihinin yanı sıra bu ayın önemine dair de detayları merak ediyor.

Peki Rebiülevvel ne demek? Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, hangi gün? işte ayrıntılar...

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?