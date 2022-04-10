Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
635.949
0.56%
BTXN Coin
31.37
-5.99%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C
    AYM'den zorunlu din dersi kararı

    AYM'den zorunlu din dersi kararı

    Anayasa Mahkemesi, zorunlu din dersinin insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle 8 yıl önce yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 18:56
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 18:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz gün yaptığı Genel Kurul toplantısında aldığı kararları yayınladı.

    Hak ihlali kararı

    "Zorunlu din dersi muafiyeti" konulu bireysel başvuruyu inceleyen mahkeme, "hak ihlali" olduğuna karar verdi.

    AYM’nin Genel Kurul kararında "Anayasa'nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine" hükmedildi.

    8 yıl önce bireysel başvuru yapılmıştı

    2014 yılında yapılan bireysel başvuru konusu şöyleydi:

    "Başvuru, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkânı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin, çocuklarının eğitim ve öğretiminin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir."

    AYM, ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ise AYM tarafından kabul edilmedi.

    AYM den zorunlu din dersi kararı #1


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Hikmet Taşdemir: Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapılıyor
    Medya

    Hikmet Taşdemir: Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapılıyor

    Kars'ta çöken ahırda 70 küçükbaş hayvan telef oldu
    3. Sayfa

    Kars'ta çöken ahırda 70 küçükbaş hayvan telef oldu

    Görüş Bildir