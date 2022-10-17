Ayna gibi camlar: Cam temizliği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Cam nasıl pırıl pırıl olur?

Ayna gibi camlar: Cam temizliği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Cam nasıl pırıl pırıl olur?

Pencereler, insanların bina dışından gördükleri ilk şeylerden biridir. İnsanlar temizlikten önce, Cam temizliği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Sirke, asiti nedeniyle yağ ve kiri kolaylıkla temizleyecek güce sahiptir. Siz yine dikkatli olun çünkü bazı yüzeylere zarar verebilir.

Bundan dolayı temizlikte sirkeyi kullanmadan önce kontrol edin.

Ev temizliğinde, cam temizliği en başta gelir. Camları parlatmak zorlu bir iştir. Peki cam temizliği nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Beyaz sirke nedir?

Beyaz sirke, asetik asit ve suyun berrak bir solüsyonudur. Bilinen en eski sirke kullanımı 10.000 yıldan çok daha eskidir. Sirke , iki kademden oluşan bir fermantasyon sürecinden geçer.

öncelikle ilk olarak maya, patates,tahıl veya meyve gibi gıdalardaki şekerleri veya karbonhidratları mayalar ve bunları alkole dönüştürür.

Daha sonra asetik asit bakterileri, mayalama işleminde alkolü asetik aside dönüştürür. Genellikle beyaz sirke, tahıl alkolünün veya etanolün mayalamasıyla yapılır.

Başarılı bir temizleyici "Beyaz Sirke"

Beyaz sirke, temizlikte hatta yemek pişirme gibi genel amaçlı kullanım için hemen hemen her mağazada satılan bir çözeltiye seyreltilir. Fakat tüm sirkeler aynı değildir.

Temizleme sirkesi ile damıtılmış beyaz sirke arasındaki fark asit seviyesidir. Beyaz sirkenin asiditesi %5 iken temizlik sirkesinin asiditesi %6'dır.

Aralarında sadece yüzde bir fark olmasına rağmen, temizlik sirkesi çok daha güçlüdür. Beyaz sirkeyi baharat reyonunda da bulabilirsiniz fakat temizlik sirkesi temizlik malzemelerinin yanındadır.

Temizlik için beyaz sirke kullanabilirsiniz fakat tariflerde temizlik sirkesi kullanamazsınız. temizlik sirkesi ekstra asit içerdiği için tüketim açısından güvenli değildir.

Beyaz sirke ve elma sirkesi

Renkleri dışında aralarında bir kaç fark daha bulunuyor. Elma şarabında,%5-6 arasında asetik asit bulunmaktadır.

Ezilmiş, mayalanmış elmalardan elde edilir. Beyaz sirkede ise %4-7 asetik asit bulunmaktadır ve tahıl alkolünün mayalanmasından elde edilir.

Yağlı ocaklarda kolay temizlik

Sirke asiditesi, yağı kolayca yok etmede başarılıdır. Yağ sıçrayan bir ocak üzerine bir miktar sirke ve su karışımı dökün, 10 dakika beklettikten sonra ardından sabunlu su ile silin.

Pencerelerde kolay temizlik

Pencereler hemen kirli görünebiliyor. Tek ihtiyacınız olan ev yapımı sirke ve su. Bu malzemeler ile pırıl pırıl parlayacak camlarınız olacak.

Eşit miktarda sirke ve sıcak suyu karıştırın ve lekelerin giderilmesinde kullanmak için bir miktar sıvı sabun dökün. En son da bir bez ile camlarınızı silin.