'Aynısını acımadan yaparım' demişti! Berfin Özek yüzüne kezzap atan Ozan Çeltik'i neden affetti?

Yüzü kezzapla yakılan Berfin Özek, "Asla affetmem" dediği saldırganı Ozan Çeltik ile evlendi. Milyonlar, "Berfin neden bunu yaptı" diye merak ederken gözler daha önceki açıklamalarına çevrildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Ocak 2019'da dershaneden evine gitmeye çalışan Berfin Özek'in eski erkek arkadaşını tarafından yolu kesilmiş ve yüzüne asit atılmıştı.

21 yaşındaki Özek, yaşanan olayın ardından 13 yıl hapis cezası alan 23 yaşındaki eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'i affetmiş ve 4 ay onun ailesinin evinde kalmıştı.

AFFETTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU

Kezzaplı saldırı sonucu gözünü ve yüzünün bir kısmını kaybeden Berfin Özek, daha sonra bu kararından pişman olduğunu ve hata yaptığını katıldığı programlarda dile getirdi.

Ancak kısa bir süre sonra tüm Türkiye genç kızdan gelen haberle şok oldu.

Özek, kendisine tüm bunları yaşatan Ozan Çeltik ile dünya evine girdi.

"BERFİN NEDEN AFFETTİ"

Daha önce de, yüzüne asit döken eski sevgilisini adli işlemlerin ardından affeden ve şikayetinden vazgeçen Berfin Özek'in bunu neden yaptığı milyonların merak konusu oldu.

Berfin Özek, kezzaplı saldırgan eski sevgilisini affetmesinin nedenini Gökhan Çınar'ın "Paylaş Benimle" adlı programında anlatmıştı.

Aldığı kararla gündem olan Özek, 'Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu. Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu.' ifadelerini kullanmıştı.

"ŞİMDİ OLSA BU HATAYI YAPMAZDIM"

Berfin Özek, Çınar'ın "Peki bu yaptığın şeyi şimdi olsa yapar mıydın?" sorusu üzerine ise, "Asla. Öyle bir düşünsem olsaydı danışacağım insanlara danışırdım. Ben o zaman düşündüm ve yaptım. Kimseye dahi danışmadım. Şimdi olsa birine anlatır bir yolunu bulurdum" dedi.

Özek'i dinleyen psikolog Gökhan Çınar, aile içi şiddet ve kaza benzeri olaylarda kişilerin psikolojisinin etkilendiğini, duyguların karıştığı için bu tarz kararlar verebildiklerini söyledi.

"HİÇ ACIMADAN AYNISINI ONA YAPARIM"

Eski sevgilisinin ailesiyle yaşadığı dönemden bahseden genç kız, sözlerine şöyle devam etti: "Orada gözlemledim. Sonra kendime haksızlık ettiğimi düşündüm çünkü intikam almaya bile değmeyecek insanlar. Sadece Allah'a havale ettim. Annemle konuşup hata yaptığımı söyledim ve özür diledim. Annem benimle konuşup birçok kez gelmemi istemişti. O beni sevdiğini söyleyen kişi (eski sevgilisi) şuan karşımda olsa ve bana 'Sen de ona yap deseniz' hiç acımadan ben de ona aynısını yaparım. Onun için yaşadığım şehirden uzaklaşmak istedim."

"AİLESİNİN YANINDA KALIRKEN ONUNLA TELEFONLA KONUŞTUM"

"Onun ailesinde kaldığım zamanda onunla telefonla konuştuk ama bu olayla ilgili konuşmadık. Ben onunla Berfin olarak değil, teyzesi olarak konuşuyordum çünkü izin vermiyorlardı. Benimle normal şekilde konuştu olaydan hiç bahsetmemiştik. Ben ona haykırarak içimi dökmek istedim ama planladığım gibi olmadı."

Evlilik kararına dair ise Berfin Özek’ten henüz bir açıklama gelmedi.

BERFİN ÖZEK'İN ESKİ HALİ