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Ayva ile etin buluşması: Ayva kalyesi tarifi...

Ayva ile etin buluşması: Ayva kalyesi tarifi...

MasterChef'te yapılan yemekler dikkati çekerken, seyirciler ise tariflerini araştırıyor. Bugün yapılan ayva kalyesinin tarifini öğrenmek isteyenler, "Alya kalyesi nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor.