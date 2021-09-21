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- Ayva ile etin buluşması: Ayva kalyesi tarifi...
Ayva ile etin buluşması: Ayva kalyesi tarifi...
MasterChef'te yapılan yemekler dikkati çekerken, seyirciler ise tariflerini araştırıyor. Bugün yapılan ayva kalyesinin tarifini öğrenmek isteyenler, "Alya kalyesi nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 21:22
- Güncelleme : 21.09.2021 - 23:54
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması heyecan dolu yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı.
Bu akşam yayınlanan bölümde, Osmanlı saray ziyafet yemekleri konsept olarak verilirken, yarışmacılar ise elemeye kalmamak için mücadele ediyor.
Yarışmacılar verilen konsepte uygun yemekleri yaparken, seyirciler ise yarışmacılar tarafından denenen tarifleri araştırıyor.
Ayva kalyesi yemeğini yapan yarışmacıları gören izleyiciler, "Alya kalyesi nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Alya kalyesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte ayrıntılar...
AYVA KALYESİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 500 gr kuzu kıyma
- 100 gr tereyağı
- 3 orta boy ayva
- 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 su bardağı ılık su
AYVA KALYE YAPILIŞI
- Kıymayı tencereye alın ve orta ateşte suyunu çekene kadar kavurun.
- Ardından içine tuz ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Ilık su ile üzüm pekmezini karıştırın. Bu karışıma et ilave edin.
- Et yumuşayana kadar pişirin ve ayvaların kabuğunu soyup, sekiz dilime ayırın.
- Tereyağını tavada eritin ve ayva dilimlerini ekleyin. Ardından ayva dilimlerini hafifçe kızartın.
- Ayva dilimlerini yağıyla birlikte ete ilave edin. Ayvalar yumuşayana kadar pişirin.
- Şimdiden afiyet olsun!