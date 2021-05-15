Ayvalık'ın kırmızı mercanları keşfedilmeyi bekliyor

Ayvalık, tarihi dokusu ve su altı güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Adaları ile ilginç ve özel bir denizel ekosisteme sahip Ayvalık, su altı güzellikleriyle de önemli bir konumda yer alıyor.

Dünyada sadece bir benzeri İtalya’nın Portofino kentinde bulunduğu belirtilen kırmızı mercanların yanı sıra farklı balık türlerine de ev sahipliği yapan Ayvalık’ın su altı dünyası, her yıl yerli turistleri ağırlarken, yabancı dalış meraklıları tarafından da keşfedilmeyi bekliyor.

TÜRKİYE'NİN KIZILDENİZ'İ

Bölgede kırmızı mercanların yanı sıra süngerler, denizyıldızları, gümüş ve karabaş balığı gibi canlı türleri görülüyor. Kırmızı mercanlar nedeniyle Ayvalık, Türkiye’nin Kızıldeniz’i olarak anılıyor.

Ayvalık'ın su altı zenginlikleri, önümüzdeki günlerde başlayacak kontrollü normalleşme süreciyle birlikte keşfetmek isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor.

6 NOKTADA MERCAN RESİFLERİ VAR

Ayvalık açıklarında 6 noktada mercan resifleri bulunuyor. Delimehmet 1 ve 2, Kerbela, Tokmaklar, Ezerbey ile Nejat Coşkun adı verilen bölgelerde bulunan kırmızı ve beyaz renkteki mercanlar, yaklaşık 30 metre civarında görülmeye başlanıyor.

Türkiye’de kırmızı mercanların büyük resifler halinde bulunduğu en önemli nokta olan Ayvalık, bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu durum sualtı fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

"BURADAKİ GÜZELLİKLER ANLATILIR GİBİ DEĞİL"

9 ay boyunca, 60 dalış noktasında Ayvalık’ın su altı güzelliklerini görme imkanı sunan liman bölgesindeki dalış tekneleri, tam kapanma sürecinde sezon hazırlığı yaptı.

Bölgede 14 yıldan bu yana rehber dalgıçlık yapan Nuri Büyükdilsiz, Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerden de fotoğrafçıların bölgeye geldiğini belirterek, “Sezon için hazırlıklarımıza başladık. Bütün tüplerimizin içlerini kumlattık. Vanalarımızı temizledik. Regülatörlerimizi komple elden geçirdik. Malzemelerimizi hazırladık. Allah nasip ederse mayıs ayının sonuna doğru, yani kapanma sürecinin bitiminden itibaren tüm konuklarımızı dalışa götüreceğiz. Ayvalık’ımızın su altı güzellikleri anlatılır gibi değil. Dünyaca meşhur kırmızı mercanlarımız var. Kırmızı mercanlar, pandemiden dolayı çok uzun süredir dokunulmadığından muhtemelen gayet temiz ve canlanmış durumda olacak. Sualtı canlılığı çok fazla olacak. Balık popülasyonunun çok artmış olacağını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.