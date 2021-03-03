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    Ayvalık'ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli adasına kaçmak isteyen 33 göçmen, Güneş adasında mahsur kaldı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 14:47
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    Ayvalık'ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı

    Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Güneş Adası’ndan Midilli ‘ye gitmek isterken hava muhalefeti sebebiyle mahsur kalan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi.

    33 GÖÇMEN KURTARILDI

    Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri mültecileri Güneş Adası'ndan alıp Cunda Adası’ndaki merkeze getirdi. Sahil Güvenlik merkezinde düzensiz göçmen grubuna giyecek, yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve battaniye gibi yardımlarda bulundu. Mülteciler işlemlerin başladığı öğrenildi.

    Ayvalık ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı #1

    Ayvalık ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı #2

    Ayvalık ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı #3

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