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    Azat İpek kariyerini hangi alanda sürdürecek? Oyunculuk mu, modellik mi?

    Türkiye'nin dikkat çeken model ve oyuncularından biri olmayı başaran Azat İpek kariyerini hangi alanda sürdürecek sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 10:31
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    Azat İpek kariyerini hangi alanda sürdürecek? Oyunculuk mu, modellik mi?

    Azat İpek oldukça genç bir yetenek. Hem fiziksel görünümü hem de dikkat çeken yeteneği ile son zamanların en sevilen ismi olduğu şüphesiz. Peki Azat İpek bu yola nasıl girdi, hangi projelerde yer aldı?

    Azat İpek Kimdir, Yer Aldığı Projeler Neler?

    28 Eylül 1996 Mardin doğumlu olan Azat İpek liseyi bitirdikten sonra oyunculuk ve modellik üzerine eğitimler aldı ve ilk deneyimini Dubai'de yaşadı. Dubai’ye modellik işi için giden Azat, bu alandaki ilgisini ve heyecanını oyunculuk eğitimi ile sürdürdü. Pek çok ünlü isim ile çalıştı ve onlardan eğitim alma fırsatı buldu. Mercedes Benz Fashion Week’ten Hamington’da tek Türk model olmanın gururunu yaşadı. Malazgirt 1071 sinema filminde rol aldı. Canlandırdığı karakter ile büyük ilgi ve beğeni topladı. Boyner reklamlarında ve Nike markalarını temsil eden reklamlarda modellik işlerini üstlendi. Başarılı bir kariyer inşa eden Azat İpek hem modellik hem de oyunculuk üzerine eğitim almaya devam ediyor. Şu an Singapur'da ve Dubai'de lüks otel kataloglarının çekimlerinde yer alıyor ve çalışmalarını heyecanla sürdürüyor.

    Azat İpek kariyerini hangi alanda sürdürecek? Oyunculuk mu, modellik mi? #1


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