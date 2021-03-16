Azerbaycan'a kimlikle seyahat başladı mı? Türkiye - Azerbaycan kimlikle giriş tarihi..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de yaptığı paylaşımda "Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Azerbaycan, iki ülke arasında seyahatlerin kimlik kartıyla yapılabilmesine olanak tanıyan protokolü onaylanmıştı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi Emniyet tarafından duyuruldu.

Vatandaşlar Azerbaycan Türkiye kimlikle seyahat başladı mı? sorusunu araştırıyor. Peki Azerbaycan'a kimlikle giriş ne zaman? İşte detaylar..

AZERBAYCAN TÜRKİYE KİMLİKLE SEYAHAT BAŞLADI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.