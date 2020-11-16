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    Azerbaycanlı Gündüz Ağayev'den selfie ibadetler eleştirisi

    Azerbaycanlı Gündüz Ağayev'den selfie ibadetler eleştirisi

    Sosyal medya için mi yaşıyoruz? Her şey gösteriş, ibadet bile...
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 14:43
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    Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle çeşitlilik kazanan akıllı telefonlar, neredeyse herkesin cebine girmeyi başardı. Akıllı telefon sayısının artması, sosyal medya kullanımına da tavan yaptırdı.

    Sosyal medyada daha fazla beğeni alabilmek için çekilen fotoğraf ve videolar kimi zaman tartışmalara da neden oluyor.

    Azerbaycan'da yaşama dair karikatürler çizen Gündüz Ağayev'in, ibadet ederken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşanları eleştirdiği çizimleri, yeniden gündemde.

    2015 yılında çizilen karitatürlerde, tüm dinlerde aynı durumun mevcut olduğu gösteriliyor.

    Azerbaycanlı Gündüz Ağayev den selfie ibadetler eleştirisi #1

    Azerbaycanlı Gündüz Ağayev den selfie ibadetler eleştirisi #2

    Azerbaycanlı Gündüz Ağayev den selfie ibadetler eleştirisi #3

    Azerbaycanlı Gündüz Ağayev den selfie ibadetler eleştirisi #4

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