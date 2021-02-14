Azeri iş kadını eşi için Bursa'da taht yaptırdı

Azerbaycanlı bir iş kadınının eşi için yaptırdığı Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Attila'nın tahtını görenler gözlerine inanamıyor.

Azerbaycan'da yaşayan ve aynı zamanda Bursa'da iş yapan bir iş kadını, İnegöl ilçesinde bulunan Metin Çiftçi'yle irtibata geçerek eşi için taht yapılmasını istedi.

Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Atilla'nın tahtından yola çıkılarak önce bir araştırma yapıldı.

Gönderilen fotoğraf üzerine bir çalışma yapan ahşap ustası Çiftçi işe koyuldu.

10 BİN DOLARA MAL OLDU

Tamamen gürgen ağacından makine değmeden el emeğiyle 3 ayda taht yapıldı. Her aşamasını müşterisiyle paylaşan Çiftçi, kendisinin de beğenmesiyle Azerbaycanlı iş kadınına teslim edecek.

Piyasa değeri yaklaşık 10 bin dolar olan ve 5 parçadan oluşan tahtın ağırlığı ise 500 kilogram…

“İTALYA’YI YAKALAMIŞ DURUMDAYIZ”

Ahşap ustası Mesut Çiftçi, "İki arkadaş olarak bunu yaptık. Azerbaycan'dan bir müşterimiz bunu istedi. Çok etkilenmiş Atilla'nın tahtından, kendisi bize bir fotoğraf olarak başvurdu. Biz de baktık yapabileceğimizi söyledik, çeşitli anlaşmalar yaptık. Yaparken çok acele etmedik, kurdun yüz yapısı, diş yapısı, tüm yapısını yansıtmaya çalıştık. Biraz da başardık sanırım, sonuçta ortaya bu çıktı. İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışında olsun İnegöl mobilyası zaten Türkiye'de tanınıyor. İtalya'yı yakalamış durumdayız. Ama bizim gibi ustalar da azalıyor maalesef. Daha çok makineleşme olduğu için el emeği ve sanat üzerine yapılmış tasarımlar biraz geri planda kalıyor." dedi.