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    Azerin, canlı yayında Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söyledi

    Azerin, canlı yayında Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söyledi

    Azeri sanatçı Azerin, konuk olduğu Haber Global'de, çok sevilen "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 20:34
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 20:34
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    Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Haber Global Ana Haber'de Erhan Ertürk'ün konuğu oldu.

    Azerin, Ermenistan'ın 30 yıla dayanan işgalci tutumundan ve bölgede yaşanan sıkıntılardan bahsetti.

    27 YILDIR ÇÖZÜM İSTENİYOR

    Son zamanlarda hayli popüler olan ve dillerden düşmeyen "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını da seslendiren Azerin, "Şimdi ben şöyle söyleyeyim sanatçı da öz ülkesinin vatandaşıdır ve öz üklesinin derdiyle, sevinciyle yaşayan insandır. 30 senedir biz Karabağ'ın derdiyle yaşıyoruz. 27 yıldır Azerbaycan halkı bu meselenin çözümünü istiyordu. İşgal ettikleri topraklarda çocuklarımızı, ihtiyarlarımızı, kadınlarımızı katlettiler. Bunlar, dünyanın gözü önünde olan hadiselerdi. Bunlar evraklarla bütün dünyaya duyuruldu ama maalesef dünya, Azerbaycanlıların, soykırıma uğramasını görmek istemedi" ifadelerini kullandı.

    Azerin, canlı yayında Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söyledi VİDEO

    Azerin, canlı yayında Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söyledi #1

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