Aziz Mahmud Hüdai Camii İmamı Hırvatistan'daki Hafızlık yarışmasında dünya üçüncüsü oldu Hırvatistan’da düzenlenen “35 Yaş Üstü Uluslararası Hafızlık Yarışması”nda, İstanbul'un gözde camiilerinden Üsküdar Aziz Mahmud Hüdai Camii İmam Hatibi Hasan Baydemir, dünya üçüncüsü oldu.

Avrupa’da 35 yaş üstü büyükler kategorisinde ilk defa yapılan yarışmada Türkiye’yi temsil eden Hafız Hasan Baydemir dünya üçüncülüğü derecesini aldı.

35 Yaş Üstü Uluslararası Hafızlık Yarışması

Hırvatistan İslam Birliği (Meşihatı) Meclisi tarafından “Uluslararası Hafızlık Yarışması” düzenlendi. Rijeka İslam Merkezi’nde 11-13 Mayıs tarihleri gerçekleştirilen yarışmaya dünya genelinden 35 yaş üstü 25 hafız katıldı.

Avrupa’da 35 yaş üstü büyükler kategorisinde ilk defa yapılan yarışmada Türkiye’yi ise Doğan Yılmaz ve Hasan Baydemir temsil etti.

Yarışma jürisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de yer aldı.

Juri üyelerinin değerlendirmesi sonunda Suudi Arabistan birinci, Fas ikinci ve Türkiye ise üçüncülük elde eden ülke oldu.

Rijeka İslam Merkezi tarafından dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Türkiye Zagrep Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Hamdi Şuşoğlu da yarışmada üçüncü olan İstanbul Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Camii İmam Hatibi Hasan Baydemir ve katılımcıları tebrik etti.