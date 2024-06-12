Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kurban Bayramı'na hazır Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi yine 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ve talebelere ulaşacak.

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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl yine Türkiye dahil 40 ülkede gönüldaşlar aracılığıyla kurban kestirerek İslam dünyasında sevgi, kardeşlik ve dostluk adına gönül köprüleri kuracak.

Vakıf bu kapsamda da bu yıl yurt dışı kurban bedelini 4 bin 750 lira olarak belirledi.

40 ülkede iyilik köprüsü kurulacak

Vakıf bu sene Kurban Bayramı için hazırlıklara başlarken, "Kurban, fedakarlık bayramı" sloganını kullandı.

Vakıf aracılığıyla kurban bağışı yapanlar, dünyanın dört bir yanında oluşacak olan iyilik çemberine de katılmış olacak.

Fedakarlık bayramına katılmaya çağrı

Hazırlıklarını tamamlayan ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahipleriyle buluşmaya hazırlanan vakfın açıklamasında, "Dünyanın dört bir yanında muhtaçlar ve matemler civarında gerçekleştirilecek kurban vesilesiyle siz de bu fedakarlık bayramına iştirak edebilirsiniz." notu yer aldı.

Vakıf aracılığıyla bağış yaparak birçok insanın kalbine dokunmak isteyenlerler için iletişim ve bilgileri de paylaşıldı.