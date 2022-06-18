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    Baba ile oğlu, 9'uncu Ana Jet Üssü'nde birlikte görev yapıyor

    Hava üssünde görev yapan baba ile oğlu, birlikte vatana hizmet ediyor. Baba Demirezer, "Gençlerimize Hava Kuvvetleri'ni öneririm" dedi. Oğlu da "Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde okudum" diye konuştu.
    • 18.06.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 11:38
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    Baba ile oğlu, 9'uncu Ana Jet Üssü'nde birlikte görev yapıyor

    50 yaşındaki Erdoğan Demirezer ve 27 yaşındaki oğlu Sezer Demirezer, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevlerini icra ediyor.

    Baba Demirezer, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26 yıl önce uzman çavuş olarak göreve başladı.

    Demirezer, İzmir, Gaziantep ve Adana'da çeşitli görevlerde bulundu.

    Babasının izinden gitti

    Çocukluğunu uçakların içinde geçiren oğlu Sezer Demirezer de babasının izinden giderek Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 bakım astsubayı olarak göreve başladı.

    3 erkek çocuk babası Erdoğan Demirezer, Adana'da görevine devam ederken oğlunun bulunduğu, 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na tayin edildi.

    9. Ana Jet Üssünde görevli baba oğul sırt sırta vererek vatana hizmet ediyor ViDEO

    Sırt sırta vatana hizmet ediyorlar

    Diğer oğlunun da jandarmaya başvurmasının gururunu yaşayan Erdoğan Demirezer, emekliliğine az bir süre kala oğlu Sezer ile birlikte sırt sırta vatana hizmet ediyor.

    Erdoğan Demirezer (50), oğlu ile vatana hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

    Gençlere Hava Kuvvetleri tavsiyesi

    Baba oğul her gün aynı mesaiye gidip geldiklerini belirten Demirezer, şöyle konuştu:

    "İşten çıktıktan sonra oğlumla birlikte pikniğe, denize gidiyoruz. Günlerimiz güzel geçiyor. Gençlerimize Hava Kuvvetleri'ni seçmelerini tavsiye ederim. Bu yıl sonu emekli olup memleketime dönmeyi düşünüyorum. Oğlumun da zamanı geldi, onu da evlendirmeyi düşünüyoruz.

    Baba ile oğlu, 9 uncu Ana Jet Üssü nde birlikte görev yapıyor #1

    "Bayrağımızı oğluma bırakmak benim için çok güzel bir duygu"

    Annesi bizim buraya gelmemizi çok istedi, 'Balıkesir'e gidelim, orada birlikte çalışırsınız.' dedi. Şu anda da çok şükür iyi ki beraberiz. Ben güvenlik sınıfındayım. Oğlumla burada birlikte çalışıyoruz, vatanımıza, milletimize birlikte hizmet ediyoruz.

    3 oğlum var, hep birlikte Balıkesir'de yaşıyoruz. Diğer çocuklarım da bizi gördükçe bu mesleği kendilerine örnek alıyorlar. Vatanıma hizmet etmek, bayrağımızı oğluma bırakmak benim için çok güzel bir duygu."

    Baba ile oğlu, 9 uncu Ana Jet Üssü nde birlikte görev yapıyor #2

    "Küçüklüğümden beri uçakların içinde büyüdüm"

    9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda uçak bakım görevinde bulunan Astsubay Çavuş Sezer Demirezer (27) de babasının görevi gereği çocukluğundan beri savaş uçaklarının içinde olduğunu dile getirdi.

    AA'nın haberine göre, Sezer Demirezer, havacılık aşkının kendisinde çocukluktan başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Atamızın da 'İstikbal göklerdedir' sözü gereği biz babamla birlikte bu görevi yapıyoruz. Küçüklüğümden beri uçakların içinde büyüdüm. Bu bana bir örnek, bir yol, bir harita oldu. Bu yolda ilerleyerek Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde okudum. Bölümü bitirdikten sonra Hava Kuvvetlerimizin saflarına katılıp F-16 bakım astsubayı olarak burada devam ediyorum.

    Baba ile oğlu, 9 uncu Ana Jet Üssü nde birlikte görev yapıyor #3

    "Askerlik bizde baba mesleği"

    İlk görev yerim burası, babam da tayin isteyerek annemle birlikte buraya taşındılar. Babamla beraber burada görev yapıyoruz, vatana hizmet etmenin manevi duygusu ve anlamı çok fazladır.

    Biz babamla bu görevi yaparak manevi duyguyu daha da fazla yaşıyoruz. Askerlik bizde baba mesleği. Ben bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim, inşallah ölene kadar vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

    Baba ile oğlu, 9 uncu Ana Jet Üssü nde birlikte görev yapıyor #4

    Baba ile oğlu, 9 uncu Ana Jet Üssü nde birlikte görev yapıyor #5

    Baba ile oğlu, 9 uncu Ana Jet Üssü nde birlikte görev yapıyor #6

    Baba ile oğlu, 9 uncu Ana Jet Üssü nde birlikte görev yapıyor #7

    Baba ile oğlu, 9 uncu Ana Jet Üssü nde birlikte görev yapıyor #8


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