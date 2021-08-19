Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde iş makinesiyle 40 kişiyi kurtaran operatör Sefer Cankur, o gece yaşadıklarını anlattı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran sel felaketinde yaralar sarılırken, yaşanan dramlar da yürek burkuyor.

40 evin yıkıldığı Sinop'un Babaçay köyünde, mahsur kalanları kurtmamaya çalışan kepçe operatörünün yaşadıkları, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinop İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Sefer Cankur, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos gecesi köy muhtarının yardım talebi üzerine iş makinesiyle Babaçay köyüne ulaştı.

KEPÇEYLE MAHSUR KALAN 40 KİŞİYİ KURTARDI

Köyde sel sularının yükseldiğini gören Cankur, devam eden şiddetli yağmura rağmen kepçesiyle tek tek evlere ulaşarak vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmeye başladı.

Babaçay köyünde sel sularından 40 kişiyi kurtaran operatör: Keşke gelmeyenler de ikna olsalardı-Video

Zaman zaman kendi hayatını da riske atarak 40 kişiyi kurtaran Cankur, bütün çabalarına rağmen, ikna edemediği sel sularına kapılan kişilerin üzüntüsünü yaşıyor.

Cankur, felaketin yaşandığı saat 02.00 civarında şefinin kendisini arayarak insanların zor durumda olduğunu söylediğini anlattı.

SELE KAPILAN EVDEKİLERİ İKNA EDEMEDİ

Şefinin haber vermesinin ardından hemen kepçesini alarak köye gittiğini aktaran Cankur, şunları dile getirdi:

"Köye gittiğimde sel suları bayağı yükselmişti. Hemen insanları kurtarmaya başladım. İki üç saat bir çalışma yaparak bazı kişileri evlerinden topladım. Kırk kişiyi güvenli bölgelere taşıdım. Gelmek istemeyenler oldu, zorla götürdük. Ama maalesef daha sonra sel sularına kapılan bir ev oldu. O evdekileri ikna edemedik. Tüm uğraşlarımıza rağmen gelmediler."





"KEŞKE GELMEYENLER DE İKNA OLSALARDI"

Cankur, selin şiddetini artırmasıyla çok korkanlar olduğunu vurgulayarak, "Sular evlere dolmaya başlayınca çok korkanlar oldu. Ben de biraz cesaret gösterip onları kurtarmaya çalıştım. Orada işimi tamamlayınca sabah saat 06.30 gibi köyden şantiyeye ulaştım tekrar. Bu sefer benim iş makinem sulara kapıldı, orada mahsur kaldık. Helikopter gelerek bizi kurtardı. Tüm yaşananların ardından şunu söylemek istiyorum. Keşke gelmeyenler de ikna olsalardı, onlar için çok üzüldüm." diye konuştu.