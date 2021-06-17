Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü için geri sayım başladı. Babalar Günü'nü kutlayacak olanlar hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü bu pazar mı?

Bu yıl Babalar Günü ikinci kez pandemi gölgesinde kutlanacak.

Babalar Günü'nde babalarına sevgilerini dile getirmek isteyen, hediye alan ve yanlarında olmak isteyenler, Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Bu pazar Babalar Günü mü? sorularını araştırıyor.

Peki Babalar Günü bu sene hangi güne denk geliyor? İşte tarihi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 yılında bu anlamlı gün 20 Haziran 2021 Pazar gününe denk gelecek. Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu yıl ise üçüncü Pazar, yani 20 Haziran 2021 tarihine denk gelmiş olacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.