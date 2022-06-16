Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı 2022? İşte tarihi ve tarihçesi...

Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı 2022? İşte tarihi ve tarihçesi...

Babalar Günü'ne sayılı günler kala, tam tarihi de merak ediliyor. Peki Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu, pazar günü mü? İşte tarihi...

Özel günler arasında yer alan Babalar Günü, her yıl düzenli olarak kutlanıyor.

Babalarını özel hissettirmek için hazırlık yapan çocuklar, bu sene hangi güne denk geldiğini sorguluyor.

Babalar Günü tarihi arama motorlarında araştırılırken, babaya atılacak mesajlar da inceleniyor.

Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

Tarihçesine bakıldığında ise altı çocuğunu tek başına büyüten bir babanın hikayesinden ortaya çıktığı görülüyor.

Peki 2022 Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? Babalar Günü bu pazar, 19 Haziran mı? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi ve tarihçesi...

2022 Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran Pazar Günü kutlanacak.

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Sonora Smart Dodd, Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıdır. Dodd'un babası annesinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüttüğü için genç kadın Anneler Günü gibi Babalar Günü’nün de kutlanması gerektiğini düşünmektedir.

Dood, Babalar Günü’nün babasının doğum günü olan 5 Haziran'da kutlanması için çalışmalara başlasa da çalışmalar o tarihe yetişmediği için kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanmaktadır.

Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge 1924 yılında kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966’da dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

En anlamlı Babalar Günü mesajları

Baba, sen olmasaydı, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.