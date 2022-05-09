Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Babalar Günü tarihi

Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün ardından Babalar Günü tarihi merak konusu oldu. Babasına sürpriz yapmak isteyenler, ''2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Dünyada her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl 8 Mayıs Pazar gününe denk geldi.

Bu özel günde annelerini özel hissettirmek isteyen milyonlarca kişi, onları hediye ve çiçeklere boğdu, çeşitli kutlama mesajları atarak yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Anneler Günü'nün hemen ardından kutlanacak olan Babalar Günü tarihi gündemdeki yerini aldı.

''Babalar Günü ne zaman?'' sorusunun yanıtı, babasına sürpriz yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu.

Öte yandan Babalar Günü'nün nasıl ortaya çıktığı da araştırılmaya başlandı. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Babalar Günü tarihi...

2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün?

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar gününe denk geliyor.

Babalar Günü tarihçesi

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Calvin Coolidge, kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.