Petrol
111.51
-0.78%
Euro
15.76
-0.11%
Dolar
14.97
0.19%
Altın
899.42
-0.64%
Borsa
2477
0.75%
Bitcoin
512.849
-3.40%
BTXN Coin
15.37
1.18%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Babalar Günü tarihi

    Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün ardından Babalar Günü tarihi merak konusu oldu. Babasına sürpriz yapmak isteyenler, ''2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Babalar Günü tarihi

    Dünyada her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl 8 Mayıs Pazar gününe denk geldi.

    Bu özel günde annelerini özel hissettirmek isteyen milyonlarca kişi, onları hediye ve çiçeklere boğdu, çeşitli kutlama mesajları atarak yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

    Anneler Günü'nün hemen ardından kutlanacak olan Babalar Günü tarihi gündemdeki yerini aldı.

    ''Babalar Günü ne zaman?'' sorusunun yanıtı, babasına sürpriz yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu.

    Öte yandan Babalar Günü'nün nasıl ortaya çıktığı da araştırılmaya başlandı. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Babalar Günü tarihi...

    2022 Babalar Günü ne zaman, hangi gün?

    Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar gününe denk geliyor.

    Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Babalar Günü tarihi #1

    Babalar Günü tarihçesi

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

    Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Calvin Coolidge, kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

    1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

    1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Kumluca Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu
    Diğer spor haberleri

    Kumluca Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

    Osman Bey'in yengesi Savcı Bey'in eşi Lena bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! 'Güzelliğin akıllara zarar'
    Medya

    Osman Bey'in yengesi Savcı Bey'in eşi Lena bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı! 'Güzelliğin akıllara zarar'

    Görüş Bildir