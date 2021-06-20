Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret: O bana gelemedi, biz ona geldik

Babalar Günü'nde şehit oğluna ziyaret: O bana gelemedi, biz ona geldik

20 yıl önce şehit olan Teğmen Doğuş Uran’ın babası Şaban Uran eşiyle birlikte, Babalar Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti. Baba Uran, "O bize gelemedi ama biz her bayram buraya geliyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta 20 yıl önce, 5 askerî ile şehit olan Teğmen Doğuş Uran, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan şehitliğe defnedildi.

Şehidin babası Şaban Uran, Babalar Günü'nde oğlunun kabrine geldi.

Uran ailesine, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Temsilcisi Ecevit Karakoyun ve dernek üyeleri eşlik etti. O anlar duygulandırdı.

ODASI KIYAFTELERİYLE DONATILDI

Doğuş Uran’ın şehadetinin ardından Bandırma’da yaşayan babası Şaban Uran ve annesi Nezahat Uran, oğullarının odasını kıyafetleri ve fotoğraflarıyla donattı.

Doğuş Uran'ın aldığı belgeleri de odasında sergileyen Uran çifti, oğullarının tabutuna sarılan Türk bayrağını ise yatağının baş köşesine koydu.

Uran ailesini, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Temsilcisi Ecevit Karakoyun ve dernek üyeleri de yalnız bırakmadı.

"OĞLUMUZU SIK SIK ZİYARETE GELİYORUZ"

Oğlunun mezarını sürekli ziyaret ettiklerini belirten Şaban Uran, “1992-1996 yılları arasında Maltepe Askeri Lisesi'ni bitirdi. 2000 yılında da Ankara Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Tankçı Teğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 2 yıl sonra görev başında, Kıbrıs’ta 5 askeriyle birlikte tank kazasında şehit oldu.

Biz sık sık oğlumuzu ziyarete geliyoruz. Bugün takdir edersiniz ki, Babalar Günü. O bize gelemedi ama biz her bayram, Babalar Günü, Anneler Günü hatta her hafta geliyoruz.

Mekanı cennet olsun, burada diğer arkadaşlarıyla birlikte görevini yapmış, huşu içinde uyuyor.

Ben bir de şöyle söylemek istiyorum, insan doğar büyür, beşikte mezarda yatmak için, kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Bütün kahraman şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.





"EVLADIMIZ BİZE GELEMEDİ"

Nezahat Uran da “Evladımız bugün bize gelemedi biz ona geldik. Her hafta sonu gelip onu dolaşıyoruz. Bir evladımız vardı ama bin evladımız oldu.

Onlar cennette, Allah bizleri de şefaatlerinden ayırmasın. Çocuğumuz şehit olduktan sonra böyle bir oda yapmayı düşündük.

Temizliğine de eşim de yardımcı oluyor. Temizlerken de ilk zamanlar dayanamıyordum, şu an kalbimizde yaşatıyoruz. Kıyafetlerine baktıkça oğlumuzla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.



