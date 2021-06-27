Babalarına destek olmak için 3 kardeş de sigarayı bıraktı

Babalarına destek olmak için 3 kardeş de sigarayı bıraktı

Özlü kardeşler, babalarının sigarayı bırakma kararına destek olabilmek için aynı anda sigarayı bıraktı.

İstanbul'da yaşayan Bayram Ali Özlü, çeşitli şikayetleri nedeniyle doktora gittiğinde cilt kanseri olduğunu öğrendi.

DOKTOR SİGARAYI BIRAKMASINI İSTEDİ

Doktorlar, Bayram Ali Özlü'nün sigarayı bırakması gerektiğini söyledi ve hemen tedaviye başladı.

Yıllardır kahvehane işleten Özlü'nün sigarayı bırakma kararı alması kolay olmadı.

Bu süreçte Bayram Ali Özlü'ye çocuklarından tam destek geldi.

3 OĞLU DA SİGARAYI BIRAKTI

Bayram Ali Özlü'nün çocukları; İsmail, Erol ve Erdal babalarına destek olmak için aynı gün sigara paketlerini çöpe attı ve dumansız hayata merhaba dedi.

Babalarının sigarayı bırakması gerektiğini öğrendikleri an, ona destek olabilmek için birlikte karar alarak sigara paketlerini çöpe attıklarını söyleyen Erol Özlü, "Babamızı çok seviyoruz. Biz de yıllardır sigara içiyorduk fakat bunun insan sağlığına ne kadar zarar verdiğini çok iyi anladık. Bu süreçte babamıza destek olabilmek adına biz de sigaradan kurtulduk. Sıra babamda. Sigara, insanların hem sağlığına hem de cebine zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SİGARAYI BIRAK KAZAN"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada sigarayla ilgili "Dünya Sağlık Örgütü, güçlü tütün bırakma politikalarını savunmalarını, tütünü bırakmaya yardımcı hizmetlere erişimi artırmaya teşvik etmelerini, tütün endüstrisinin taktikleri konusunda farkındalık yaratmalarını, 'bırak ve kazan' girişimleri yoluyla tütün kullanıcılarını başarılı bir şekilde bırakma girişimlerinde bulunmaları için güçlendirmelerini, yapay zeka ve mobil uygulamalar gibi etkin yöntemleri kullanmalarını önermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

DİYANET: SİGARA HARAMDIR

Koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından insan sağlığına verdiği zararların daha iyi anlaşıldığı sigara hakkında Diyanet'in de net bir fetvası var. Diyanet, sigara içmenin net bir şekilde haram olduğunu açıklıyor.



