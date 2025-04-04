AA & Ensonhaber

İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşayan Zehra Düzgün, motorlu araçlara olan ilgisiyle küçük yaşlardan itibaren direksiyon başına geçti. Önce otomobil ve motosiklet kullanmayı öğrendi, ardından 18 yaşına girer girmez ehliyetini alarak bu tutkusunu resmileştirdi.

Ailesine destek olmak amacıyla teknoloji ürünleri satan bir mağazanın deposunda paketleme elemanı olarak çalışmaya başlayan Düzgün, burada da durmadı. Forklift ve makine operatörlüğü ehliyetlerini alarak farklı alanlarda kendini geliştirdi. Bir süre özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra hayatını değiştirecek öneri babasından geldi. Beton mikseri pompa operatörü olan babası, ona “Vinç operatörü ol” dedi. Bu fikri önce bir şaka gibi görse de zamanla araştırmaya başladı ve gerçekten yapabileceğine inanarak adım attı. Kendisine yol gösteren bir kadın vinç operatöründen eğitim aldı ve mesleğe giriş yaptı.

Bugün, Düzgün her gün metrelerce yüksekliğe çıkıp kule vinç operatörü olarak çalışıyor. Altı aydır bu mesleği tutkuyla icra eden genç kadın, mesleğinin hem zorluklarını hem de sunduğu eşsiz deneyimleri anlatıyor.

"YÜKSEKLİK KORKUTMUYOR, AMA İLK BAŞTA SALLANTI ENDİŞELENDİRDİ"

Vinç operatörlüğü, Zehra Düzgün’ün hayatında hiç planlamadığı bir meslek olsa da babasının önerisiyle ilgisini çektiğini belirten Düzgün, “Babam pompa beton operatörü. Kule vinç operatörlüğü üzerine konuşurken bir espri gibi geçmişti ama ben bunu ciddiye alıp araştırdım. Yapabileceğime inandım ve eğitim alarak bu mesleğe adım attım.” diye konuştu.

Eğitim sürecinde teknik zorluklarla karşılaştığını anlatan Düzgün, özellikle kanca sallantısını kontrol etmenin başlarda kendisini zorladığını söyledi. Çalışma sahasında herkesin işlerin hızlı ilerlemesini beklemesinin de üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Ancak deneyim kazandıkça bu zorlukların üstesinden geldiğini vurguladı.

Yükseklikle ilgili hiçbir korkusu olmadığını belirten Düzgün, “Ancak yüklerin havada sallanması beni başlangıçta tedirgin etti. İlk gün panik yaşadım ama zamanla alıştım.” dedi. Eğitimi sırasında yaşadığı en unutulmaz anı ise şu sözlerle paylaştı:

Bir gün çalışırken bağ demiri koptu ve yük aniden büyük bir sallantı yaptı. Daha önce böyle bir şey yaşamadığım için panik oldum ama zamanla bu tür durumları nasıl yöneteceğimi öğrendim.

"KADINLAR HER MESLEKTE BAŞARILI OLABİLİR, CESARET ETMEK YETERLİ"

Kule vinç operatörlüğünün hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmayı gerektirdiğini belirten Düzgün, kadınların da bu tür mesleklere yönelmesi gerektiğini düşünüyor. “Cinsiyetin bir önemi yok. Önemli olan cesaret edip denemek.” diyen Düzgün, bazı erkek çalışma arkadaşlarının “Ben bu kadar yükseğe çıkamam.” dediğini ancak kendisinin her gün bunu yaptığını söyledi.

Başlangıçta ailesinin özellikle de annesinin bu meslek konusunda tereddütleri olduğunu dile getiren Düzgün, zamanla annesinin de başarısını takdir ettiğini ifade etti. Türkiye’de kule vinç operatörü olarak çalışan kadın sayısının az olduğuna dikkat çeken Düzgün, kendisine eğitim veren operatörün yanı sıra sosyal medyada bu işi yapan birkaç kadınla karşılaştığını söyledi.

Son olarak, kadınlara cesaret veren bir mesaj paylaşan Düzgün, şu ifadeleri kullandı: