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- Badem ve tavuğun eşsiz uyumu: Bademli tavuk tarifi
Badem ve tavuğun eşsiz uyumu: Bademli tavuk tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsünde, bademli tavuk yer aldı. Peki tarifi merak konusu olan bademli tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte bademli tavuk tarifi..
- Haber Merkezi
- 13.05.2021 - 14:31
Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında, birbirinden iddialı gelinlerin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Her anı lezzet ve eğlence dolu bir rekabet daha izleyenleri televizyon başına kilitlerken günün yemeği, bademli tavuk olarak belirlendi.
Akşam yemeklerinde farklı tarifleri denemek isteyenler de bademli tavuk tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.
Hem lezzetli hem de sağlıklı bir ana yemek tarifi arıyorsanız bademli tavuk tarifi tam size göre.
Peki bademli tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte bademli tavuk tarifi...
BADEMLİ TAVUK MALZMELERİ
- 4 adet tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı toz zencefil
- 2 diş dövülmüş sarımsak
- 1 adet orta boy uzun havuç
- 2 adet pırasa
- 2 su bardağı dolusu soya filizi
- Yarım su bardağı kabukları soyulmuş iç badem
- 5 yemek kaşığı sıvı yağı
- Yarım çay kaşığı buğday nişastası
- Yarım su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
BADEMLİ TAVUK NASIL YAPILIR? BADEMLİ TAVUK TARİFİ
- Önce tavukları parmak kalınlığında ince şeritler halinde kesin.
- Sonra derin ve geniş bir kaseye soya sosu, sirke, toz şeker, toz zencefil, dövülmüş sarımsağı koyarak karıştırın.
- Tavukları bu sosun içine aktarıp, iyice harmanlayın ve bir kenarda beklemeye bırakın.
- Bir tarafta havuç ve pırasayı çok ince, kibrit çöpü formunda dilimleyin.
- Öte yandan iç bademleri 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyduğunuz bir tavada, iyice sararıncaya kadar 3-4 dakika kavurup bırakın.
- Bir başka büyük tavaya, mümkünse wok tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağı aktarın.
- Yağ kızınca içine soslu tavukları koyarak, çok yüksek ateşte sürekli karıştırarak 1-2 dakika kavurun ve delikli bir el süzgeciyle tavukları süzdürerek bir kaba alın.
- Hemen bu kızgın yağın içine, soya filizi doğranmış sebzeleri ekleyip, yine yüksek ateşte 2-3 dakika kadar kavurup, tuzunu ekleyin.
- Son aşamada kızaran etleri ve kızaran bademleri bu sebzelerin içine aktarın.
- Üzerine yarım su bardağı suyla ezip karıştırdığınız nişastayı ilave edin ve yemek kaynamaya başladıktan 5-6 dakika sonra da ocaktan alın.
- Yanında sirkeli suda haşlanmış pirinç lapasıyla servise sunun. Afiyet olsun...