Badem ve tavuğun eşsiz uyumu: Bademli tavuk tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsünde, bademli tavuk yer aldı. Peki tarifi merak konusu olan bademli tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte bademli tavuk tarifi..

Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında, birbirinden iddialı gelinlerin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Her anı lezzet ve eğlence dolu bir rekabet daha izleyenleri televizyon başına kilitlerken günün yemeği, bademli tavuk olarak belirlendi.

Akşam yemeklerinde farklı tarifleri denemek isteyenler de bademli tavuk tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir ana yemek tarifi arıyorsanız bademli tavuk tarifi tam size göre.

Peki bademli tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte bademli tavuk tarifi...

BADEMLİ TAVUK MALZMELERİ

4 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı toz zencefil

2 diş dövülmüş sarımsak

1 adet orta boy uzun havuç

2 adet pırasa

2 su bardağı dolusu soya filizi

Yarım su bardağı kabukları soyulmuş iç badem

5 yemek kaşığı sıvı yağı

Yarım çay kaşığı buğday nişastası

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

BADEMLİ TAVUK NASIL YAPILIR? BADEMLİ TAVUK TARİFİ