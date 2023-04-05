BAE'den Şanlıurfa'ya insani yardım

AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Ramazan ayında depremden etkilenen illerde yardım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen yardım kolileri, Deniz Feneri Derneğinin Yenice Mahallesi'ndeki deposuna getirildi.

Burada araçlara yüklenen yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülerek teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa temsilcisi Osman Gerem, BAE Kızılayı'ndan Ramazan ayı dolaysıyla gelen yardımları mağdur ve mazlumlara ulaştırdıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşık 10 yıldır yardımları sürdürdüğünü belirten Gerem, şu ifadeleri kullandı:

Yardımlar sadece Şanlıurfa ile sınırlı değil. Kilis ve Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine de yardımlar ulaştırılıyor. Bu Ramazan ayında mağdurların iftar sofralarına bereket olmaya çalışıyoruz. Yardımlarda emeği geçenlerden Allah razı olsun.