Bağcılar'da görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan bina yıkıldı Bağcılar’da görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan ve iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen Uğurlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Kontrollü şekilde yıkımı yapılan binanın yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak.

Bağcılar Belediyesi’nin vatandaşın katılımıyla sürdürdüğü kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmaları hız kazandı.

Bu çerçevede bugün 4 noktada yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkımı yapılan yerler arasında sosyal medyada da görüntüsüyle viral olan 28 yıllık 8 katlı bina da bulunuyor.

60 kişinin yaşadığı 14 daireli bina boşaltıldı

1995 yapımı olan binanın 1999 Marmara depreminden sonra orta hasarlı olduğu tespit edilmişti. Geçen süreçte güçlendirme yapılmayan bina, inceleme sonucunda riskli yapı çıkınca yıkım kararı verildi. Bunun üzerine içinde 60 kişinin yaşadığı 14 daireli bina boşaltıldı. Riskli alanda bulunan binada hak sahiplerine 48 ay boyunca 3 bin 500 TL kira ödenecek.

Yerine şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak

Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada yer alan boş ve korunaklı binanın yıkımı için önce gerekli tedbirler alındı. Daha sonra ise riskli yapı raporu bulunan binanın yıkımına başlandı.

Yazılı ve görsel medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda bina, kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. 4 gün içinde tamamen yıkılması beklenen apartmanın yerine Bağcılar Meydanı riskli alan planı doğrultusunda şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak.

Bu bina dönüşüm adına bir sembol olsun istiyoruz

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Bugün sosyal medyada çokça yer alan binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında AFAD’ın bize yollamış olduğu yazı üzerine başlayan süreç, bugün nihayete ermiş oluyor.

En son yıkım kararını 2022 yılında aldırmıştık. Bu binayla birlikte 3 binanın daha yıkımını gerçekleştiriyoruz. 34 bağımsız birimi bugün yıkmış oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana birinci gündemimiz kentsel dönüşüm oldu.

Bu binanın dönüşümü aslında bir sembol olsun istiyoruz. Bağcılar’daki yeni dönüşüm hikayesinin bir sembolü olsun istiyoruz. Son bir yıl içinde yaklaşık konut ve iş yeri olmak üzere 1500 bağımsız bölümü yıktık. Yaklaşık 1500 bölümün de yıkım kararını aldık. Bunları da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.

Yıkmakla kalmıyoruz bir taraftan da yapmaya devam ediyoruz. Dönüşüm derken sadece binasal dönüşümü hedeflemiyoruz. Yapısal dönüşümün ötesinde kültürel, sosyal ve şehircilik açısından önemli bir dönüşümün de gerçekleşmesini hedefliyoruz.” dedi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Yıkım çalışmaları sırasında ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Heyecanlı bakışlarla yıkımı izleyen vatandaşlar, kentsel dönüşüm çalışmalarından dolayı Başkan Özdemir’e teşekkürlerini iletti.