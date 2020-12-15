Bağışıklığınıza probiyotik dokunuşu: Lahana Turşusu

Kış aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti Lahana Turşusu, içerisine sığdırdığı birçok faydayla koronavirüse karşı bağışıklığımızı güçlendiriyor.

Geleneksel Türk Mutfağı’nın sevilen lezzetlerinden biri olan Lahana turşusunun faydaları saymakla bitmiyor. Probiyotik etkilerinin vücudumuza sağladığı faydalarıyla birlikte tam bir şifa kaynağı olarak bilinen, kışın akşam yemeklerinin vazgeçilmezi Lahana turşusu; ayrıca bağışıklık güçlendirici etkisiyle de koronavirüse karşı vücudumuzu savunmaya geçiriyor.

Probiyotik etkisiyle sindirim sistemini düzenleyen Lahana turşusu, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücut dengesini koruyarak hastalıklara karşı korunmamızı sağlıyor. Lifli ve düşük kalorili olması ile hem tok kalmamıza hem de ödem atmamıza destek olan bu lezzetli yiyecek, fermantasyon esnasında antioksidan fitokimyasallar üreterek detoks etkisi sağlıyor. Güçlü bir potasyum kaynağı olarak da bilinen Lahana turşusu, kas ağrılarını hafifletici etkisiyle sporcuların sıkça tükettiği besin haline geliyor.

Lahana turşusunu saymakla bitmeyen faydalarını arkamıza aldık ve en iyi destekleyicileriyle lezzetli bir tuşu yaptık. İşte, kendinize ve sevdiklerinize şifa olacak, kuru fasulyenin yakın arkadaşı Lahana turşusu tarifi ve püf noktaları…

Zencefilli Lahana Turşusu Tarifi

Malzemeler

- 1 kg beyaz lahana

- 4 adet havuç

- 3 adet kereviz sapı

- 8 diş sarımsak

- 2 dilim kök zencefil

- 1 su bardağı sirke

- 1 su bardağı su

- 4 yemek kaşığı salamura tuz

- 4 adet nohut

Yapılışı

Lahanayı ince şeritler halinde doğrayın ve boş bir kaba alıp tuz ile birlikte ovmaya başlayın. Ardından üstünü kapatıp 1 saat kadar bekletin. Böylece suyunu salmasına yardımcı olabilir ve kavanoza yerleştirmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Turşu kavanozunuza yumuşamış lahananın 3’te birini yerleştirin ve üzerine; 2 adet doğranmış havuç, 4 diş sarımsak ve 1 dilim kök zencefil yerleştirin. Üzerine kalan lahananın yarısını da ekleyip bir tur daha kalan havuç, sarımsak ve zencefil ekleyin.

Kalan lahanayı da kavanoza aldıktan sonra üzerine kereviz saplarını ve nohutları ilave edin. Su ve sirkeyi üzerini geçinceye kadar ekledikten sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatarak karanlık ve serin bir yerde 14 gün beklettiğinizde turşunuz hazır oluyor.

Tabi ki lahananın miktarına ve kavanozun büyüklüğüne göre tarifi uyarlayabilirsiniz. Önemli olan su ve sirke oranınızın bire bir ve kavanozun üzerinde boşluk kalmaması.

Afiyet olsun…

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

gizem.bozdag@nefisyemek.com