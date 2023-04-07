Bahar geldi! Hakkari'deki meralara koyun sürüleri yayıldı Havaların ısınması ile birlikte yüksek kesimlerde yer yer kar yağışları ile karşılaşılıyor olsa da artık bahar geldi. Çetin kış şartlarında ahırlara hapsolan koyun ve kuzular da çobanlar eşliğinde otlamak için doğa ile buluşmaya başladı.

DHA Hayvancılığın merkezlerinden biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeşeren meralar koyun sürüleriyle şenlendi. Kış mevsimi boyunca ahırlarda tutulan keçi ve koyunlar, baharın gelişiyle birlikte meralara çıkarılmaya başlandı. Hayvanlar 6 ay ahırda kaldı, iki ay merada otlayacak ve ardından yaylaya çıkartılacaklar. Otlatma başlayınca üretici de yem derdinden kurtuldu Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Temel Keskin, dağlarda otların yeşermeye başlaması ile birlikte yem maliyetlerinden kurtulduklarını belirtti. Baharın gelişinin sevinci Küçükbaş hayvancılığının en çok yapıldığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baharın gelişinin sevincini yaşıyor. Otların yeşermesiyle birlikte besiciler, kar nedeniyle 6 ay boyunca ahırlarda beslediklerini hayvanlarını meralara çıkardı. Cilo-Sat Dağı ot ve çiçeklerle yeşerdi Zirvesi karlarla kaplı Cilo-Sat Dağı'nın ot ve çiçeklerle yeşeren ovası, otlanan hayvanlarla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. "Otlayan hayvanların süt verimi iyi oluyor" Merada otlayan hayvanların süt veriminin daha iyi olduğunu belirten Temel Keskin, bu yıl havaların daha erken ısındığını söyledi. "6 aydır hayvanlarımızı ahırlarda besliyorduk" Keskin, hayvanların doğada otlaması ile ilgili şunları aktardı: Karlar erimesi ile birlikte hayvanlarımızı dışarıya çıkarmaya başladık. 6 aydır hayvanlarımızı ahırlarda besliyorduk. Bahar aylarıyla birlikte hayvanlarımızı meralara götürüyoruz. İnşallah biz besiciler için verimli bir yıl olur. Küçükbaş hayvanlarımız 2 ay merada kaldıktan sonra yaylaya çıkaracağız.