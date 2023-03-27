Bahar geldi, leylekler Ağrı'daki yuvalarına dönmeye başladı İlkbaharın gelmesiyle birlikte daha sıcak yerlere giden leylekler, elektrik direkleri veya binaların çatılarındaki yuvalarına yerleşti.

AA & Ensonhaber

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle beraber, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor.

Leyleklerin bu kez adresi Ağrı oldu.

Havanın ısınmasıyla her yıl Eleşkirt ilçesine gelen leylekler buradaki yuvalarına dönüyor.

Evlerin çatılarındaki yuvalarına yerleşiyorlar

Leylekler, yaz mevsimini elektrik direkleri veya binaların çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

Vatandaşlar demir direklerin üzerine ağaç dalları ve ot bırakarak leyleklere barınmaları için kolaylık sağlıyor.

Kış gelince göç başlıyor

Kış aylarının sert ve soğuk geçtiği ilçede sonbahara kadar konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere yeniden göç ediyor.