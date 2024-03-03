Bahar havası sona erdi! Yeni haftada yağış etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre yeni haftada mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar azalıyor..

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Geçtiğimiz haftalarda kış ortasında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava, yerini soğuk havaya bırakıyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları düşecek.

Hafta başından itibaren yağış etkili olacak.

Yağışlı hava, pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde, salı günü ise yurdun batısında etkisini artıracak.

Yağış tüm yurdu etkisi altına alacak

Özellikle kıyı Ege ve Antalya çevresinde yağışın sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Hafta ortasında yağış, neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak.

Sıcaklıklar düşüyor

Yağışın etkisiyle uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren düşecek.

Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer de mevsim normallerinin altında seyredecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'e uyarı

Ankara, İstanbul ve İzmir'de salı ve çarşamba yağış beklenirken, pazartesi Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 14 derece, İzmir'de 21 derece olacak.

Yurdun doğusunda çığ tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda karla kaplı yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

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