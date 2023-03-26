Baharı müjdeleyen leylekler Ardahan'a gelmeye başladı Leylekler, Türkiye'deki uçuş yollarının üzerindeki yuvalarına tekrar geri döndü. Sonbahar'a kadar misafir olacak olan leylekler yine elektrik direkleri ve çatılardaki yuvalarına yerleşti.

AA

Baharın yavaş yavaş geldiğini müjdeleyen belirtilerden birisi de leyleklerin yurda göçüdür.

Havalar soğuduğunda sıcak iklimlere doğru kanat çarpan leyleklerin, tekrar yuvalarına geri dönmesi, havaların yavaş yavaş sıcaklayacağının ve ilk baharın başlayacağının sinyalini verir.

Leylekler yeniden Ardahan'da

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden Ardahan'da elektrik direkleri ve çatılardaki yuvalarına dönüyor.

Yuvaları elektrik direkleri ile bina çatılarında

Her yıl ilkbahar aylarında kente gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik direkleri ile bina çatılarına yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

Karagöl Mahallesi'ndeki elektrik direği ile Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü çatısının misafiri leylekler de yuvasına döndü.

Ardahan Ovası ile Kura Nehri, beslenme yerleri

Bölgeye gelerek farklı yerlerde yuvalarına konumlanan leylekler, kendilerine en yakın olan Ardahan Ovası ile Kura Nehri yataklarından besleniyor.

Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere tekrar göç ediyor.