Baharın habercisi: Hıdırellez ne zaman kutlanacak? 2022 Hıdırellez tarihi

Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir kez buluştuğu gün olduğuna inanılan Hıdırellez'in bu yıl ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Peki Hıdırellez ne zaman kutlanıyor? İşte 2022 Hıdırellez tarihi..

Baharı, tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini simgeleyen, mevsimlik bayram ve şenlikler arasında yer alan Hıdırellez, yüzyıllardır Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da geleneksel bir bayram olarak kutlanıyor.

Her yıl yurdun birçok yerinde farklı gelenek ve inanışlarla kutlanan Hıdırellez gününde, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına ve her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor.

Halk takviminin önemli günlerinden olan ve Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılan Hıdırellez için geri sayım devam ediyor.

Dertlerden kurtulmak, şifa bulmak ve kısmetine kavuşmak isteyenler, Hıdırellez'in bu yıl ne zaman kutlanacağını merak ediyor.

Peki, Hıdırellez nedir, ne demek? 2022 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez gelenekleri neler? İşte 2022 Hıdırellez tarihi ve Hıdırellez gelenekleri...

HIDIRELLEZ NEDİR?

Bereket, bolluk ile şifayı simgeleyen ''Hıdırellez”, Hıdır yani Hızır ve İlyas'ın buluşma günüdür. Yıl boyunca Hızır karada, İlyas denizde dara düşenlerin imdadına yetişir. 5 Mayıs buluşma ve hasbihâl günüdür.

Malum, ay takviminde gün gece ile başladığından, ne vakit ki 5 Mayıs gecesine gelinir, Hızır'la İlyas bir gül fidanının gölgesinde buluşur, bir yıl boyunca yaptıklarını birbirlerine anlatırlar.

Dara düşenlerin gül fidanı dibinde dileklerini şekle büründürmeleri, umutlarını gül fidanının kuytusunda işleyerek gülün dallarına bağlamaları bu yüzdendir.

2022 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdırellez 2022 yılında 5 Mayıs Çarşamba akşamı başlayacak, 6 mayıs Perşembe ikindi ezanında bitecek.

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Anadolu'nun birçok yöresinde farklılık gösterse de Hıdırellez gecesi tutulan dileklerin gerçekleşeceğine, hastaların iyileşeceğine, uğursuzlukların sona ereceğine, sorunlara çözüm bulunacağına, kısmetin açılacağına, bereketin artacağına inanılıyor.

Büyük şehirlerin aksine kasaba ve köylerde Hıdırellez'e ciddi bir şekilde hazırlanılıyor. Hızır'ın evleri ziyaret edeceğine inanıldığı için evlerin içi, bahçeler temiz tutuluyor.

Hızır'ın şifa dağıtıcı ve sağlığa kavuşturucu niteliklerine duyulan inancın etkisiyle, Hıdırellez gününde kuzu kesilmesi ve kuzu etiyle yapılmış yemekler yenmesi ile, şifa ve sağlık bulma dileğiyle ateş üzerinden atlanması gelenekler arasında bulunuyor.

Kuzu kurban edilmesi de sık rastlanan geleneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Anadolu'da Hıdırellez törenleri ağaçlık ve yeşillik yerler, dere, göl ve su kenarlarında yapılıyor. Kimi zaman da türbe ve ziyaret yerlerinin etrafında toplanılıyor. Buralara Hıdırellez'in kutlandığı yer anlamına gelen "Hıdırlık" adı veriliyor.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Yüz yıllardır kutlanan Hıdırellez'de, evdeki eski eşyalar ve çalı çırpıyla yakılan "Hıdırellez ateşi" üzerinden tekerleme ve dualarla atlamak başta olmak üzere pek çok adet de tekrarlanıyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

- Hıdırellez gecesi Hızır'ın yeryüzünde gezindiği ve dokunduğu yerlere feyz ve bereket vereceği inancından hareketle, evlerdeki yiyecek ve içecek kaplarının, ambarların, cüzdanların ağızlarını gece boyunca açık bırakmak,

- Mal mülk edinmek amacıyla, evin bahçesindeki toprak üzerinde istenen şeyin küçük bir maketini yapmak,

- Hızır'a ulaşacağı düşünülen dilekleri küçük bir kağıda yazarak akarsuya veya denize atmak,

- Talih, kısmet ve bahtın açılması için süs eşyalarını maniler eşliğinde çiçeklere bağlayarak su dolu çömleğe atmak,

- Çocuk sahibi olmak için gül fidanının dibine beşik resmi bırakmak,

- Bolluk ve bereket için evleri kapıya doğru değil kapıdan içeri doğru süpürmek.