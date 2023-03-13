Baharın müjdecileri! Sığırcık kuşları Hakkari semalarında dans etti İlkbaharın yaklaşmasıyla Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen sığırcık kuşları, ilginç görüntüler oluşturdu.

Baharın müjdecileri ortaya çıkmaya başladı...

İlkbaharın yaklaşmasıyla göçmen kuşlar sürü halinde dolaşmaya başladı.

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Hakkari'de görülen sığırcık kuşları, meşhur gökyüzü dansıyla adeta görsel şölen sundu.

Havaların ısınmaya başlamasıyla çeşitli kuş türleri de göç yoluyla Yüksekova ilçesine gelmeye başladı.

Gökyüzü dansları mest etti

Bölgenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'ndeki binaların çatılarına konan sığırcıklar, gün batımında gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

Her sene olduğu gibi mart ayının ortalarında ilçeye gelen sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansları ise görenleri mest etti.

"Kuş türleriyle ilçemiz rengarenk oluyor"

Havaların ısınmasıyla ilçenin çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, şu ifadeleri kullandı: