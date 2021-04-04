Havaların ısınmaya başladığı günlerde geri gelen leylekler, yöre halkında sevince neden oldu.

Ağrı'da havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç eden leylekler, geri gelmeye başladı.

Her yıl ilkbahar aylarında il merkezine bağlı Yakınca köyüne gelen 2 leylek, yaz mevsimini eski elektrik direklerindeki yuvalarında geçiriyor.

DİREKLERDE YUVA YAPTILAR

Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin, karların erimesi ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde tekrar köye gelmesi, yöre halkını sevindirdi.

Direklerdeki yuvalarında konaklayan leylekler drone ile görüntülendi.

Baharın müjdecisi leylekler, Ağrı'ya gelmeye başladı ViDEO