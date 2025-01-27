'Baharın müjdecisi' olarak biliniyor: Erken çiçek açtı

İHA

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak anılan Çiğdem çiçeği bu yıl erken açtı.

Ankara Kızılcahamam’da genel de şubat ayında açmaya başlayan çiğdemler bu sene ocak ayında açması dikkat çekti.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Erken açan çiğdemler kartpostallık görüntü oluşturdu.

ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ

Çiğdem çiçeğinin pek çok faydası bulunur. Çiğdem çiçeği yaylalarda açarsa yazın veya kışın geleceğini haber veren bir çiçektir.

Mor ve sarı renkte olan çiğdem çiçekleri yazın geldiğini, pembe çiğdemler ise kış mevsiminin geldiğini belirtir.

TÜRLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Etrafa çok güzel bir koku yayan Çiğdem çiçeği özellikleri de diğer çiçek türlerine göre farklılık gösterir.

Türkiye'de de görülen bir çiçek türüdür.

Ülkemizde ise Akdeniz bölgesinde çiğdem çiçeklerine sıklıkla rastlamak mümkündür.