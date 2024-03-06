Baharın müjdeleyicisi! Son cemre toprağa düştü Baharın müjdesi olarak bilinen, 20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise 27 Şubat’ta suya düşen cemrenin sonuncusu bugün toprağa düştü. 2024 yılında Şubat ayında başlayan ve mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış oldu.

İHA

Baharın uyanışının habercisi olan ve son cemrenin toprağa düşmesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, rengarenk çiçek ve yeşil kampüs içinde kendilerini doğaya bıraktı.

Öğrenciler, ilkbaharın ilk günlerinin tadını çıkardı.

Türk kültüründe önemli bir doğa olayı

Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir doğa olayı olarak kabul edilir.

Geleneksel inanışa göre cemre; havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşer.

Tarımsal faaliyetlerin başlamasına işaret eder

Bu; sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret eder.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)