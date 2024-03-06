Baharın müjdeleyicisi! Son cemre toprağa düştü

İHA
Baharın uyanışının habercisi olan ve son cemrenin toprağa düşmesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, rengarenk çiçek ve yeşil kampüs içinde kendilerini doğaya bıraktı.
Öğrenciler, ilkbaharın ilk günlerinin tadını çıkardı.
Türk kültüründe önemli bir doğa olayı
Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir doğa olayı olarak kabul edilir.
Geleneksel inanışa göre cemre; havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşer.
Tarımsal faaliyetlerin başlamasına işaret eder
Bu; sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret eder.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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