Bahçelievler'de kanser hastası annenin isteği gerçek oldu

Bahçelievler’de kızının evlendiği günü görme arzusu ile yaşayan kanser hastası annenin isteği gerçekleştirildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Beşire Tüysüz'ün, kanser hastalığının ilerlemesi üzerine 3 çocuğundan birisi ve bekar olan kızının mürüvvetini bir an önce görmek en büyük isteği oldu.

Aileler bu durumdan dolayı nikahı bir an önce kıymak istedi. Ancak pandemi sürecinden dolayı belediyelerin nikah salonlarındaki doluluktan dolayı annenin isteği bir türlü gerçekleşmedi.

SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR

Damat adayı Nevzat Süren ve anne Beşire Tüysüz’ün kızı Gülhan Tüysüz, sosyal medya üzerinden Bahçelievler Belediyesi'ne ulaştı. Belediye çalışanları durumu hemen yetkili merciye ulaştırdı.

Durumu öğrenen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çağrıya kayıtsız kalmayarak nikahın bir an önce kıyılmasını istedi. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gelin ve damadın nikâhını kendisi kıyarak anne Beşire Tüysüz’e büyük mutluluk yaşattı.

EVLİLİK CÜZDANINI ANNE VERDİ

Nikahın ardından gelin ve damada evlilik cüzdanını ise Beşire Tüysüz teslim etti. Yaşananların salonda bulunanları da duygulandırdığı görüldü.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Anne Beşire Tüysüz, damadı ve kızını çok sevdiğini ifade ederek, “Rabbim ikisine de uzun ömürler versin. İkisi de benim için çok kıymetlidir. Çok mutlu oldum. Sizlerden de Allah razı olsun.” sözlerine yer verdi.

Damat Nevzat Süren tarifsiz bir mutluluk içinde olduklarını belirterek, “Şu an çok mutluyuz. Sürecimiz çok güzel gelişti ve sonuçlandı. Gelen herkesten Allah razı olsun. Mutluyuz sonuna vardık.” diye konuştu.







