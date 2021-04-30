Bahçelievler‘de ağabeyinden öğrendikleriyle bateri çalan ufaklık kendine hayran bırakıyor.

Bahçelievler’de önüne aldığı boya kovasını davula dönüştürerek ortaya kendine has bir şov çıkaran 13 yaşındaki İbrahim, müziğiyle yoldan geçen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Küçük İbrahim’e zaman zaman melodika çalan ağabeyi de eşlik etti.

Mini konser ile vatandaşları mest eden küçük müzisyenler, bu şekilde harçlıklarını kazandı. Bateristlere adeta taş çıkartan çocuklar, vatandaşlardan tam not aldı.

"HER YERDEYİZ"

Ağabeyi ile birlikte semt semt gezerek müziklerini icra eden küçük İbrahim, yeteneğini anlatarak, “Bir yıldır çalıyorum. Ağabeyimle birlikte çalışıyoruz ve ondan öğrendiklerimle yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş hareketlerle başladım, sonra başka hareketleri öğrendim. Sadece burada çalmıyoruz Kadıköy, Taksim, Eminönü her yerdeyiz.” dedi.

Bahçelievler'de küçük çocuktan kova ile bateri şov VİDEO

"ÖĞRENDİKLERİMİ KARDEŞİME ÖĞRETTİM"

Melodika çalarak kardeşine eşlik eden 15 yaşındaki Hüseyin ise, “2-3 senedir çalıyorum. Gitar çalan bir arkadaşım vardı ben de ondan öğrendim. Öğrendiklerimi de kardeşime öğrettim. Her yeri dolaşarak birlikte çalıyoruz.” diye ekledi.