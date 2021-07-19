Sabahın erken saatlerinde baklava alamaya gelen vatandaşlar, tatlıcı dükkanının önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden saatlerce bekledi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, arife günü sebebiyle baklava almaya gelen vatandaşlar saatlerce sıra bekledi.

Sıcak havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, ucuz baklava alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kilosu 19 liradan baklava alan vatandaşların bekleme anları havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Bazıları sıcaktan daha az etkilenmek için, karton parçalarıyla kendilerine gölge yaptı.

"VATANDAŞI DÜŞÜNÜYORUZ"

Baklava dükkanının sahibi Adil İpekli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Halkı, vatandaşı düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor.

Herkes baklava yiyebilsin diye biz bu fiyata vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz."

Bahçelievler'de ucuz baklava kuyruğu VİDEO





"FİYATI UYGUN OLDUĞU İÇİN GELDİK"

Baklava almak için sırada bekleyen bir vatandaş, "Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Fiyat uygun olduğu için geldik. 3 kilo baklava alacağım. Baklavası çok güzel." dedi.