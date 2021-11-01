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- Bahisler açılsın, yarış başlasın: Evde midye dolma tarifi
Bahisler açılsın, yarış başlasın: Evde midye dolma tarifi
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 21:53
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, kaptanlık oyununda midye dolma tarifi için mücadele ediyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise midye dolma tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Evde midye dolma nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Deniz ürünü olarak bilinen midyenin pişirilip iç pilav ile doldurulmasıyla hazırlanan midye dolma, çok sevilen ve yemeye doyum olmayan bir sokak lezzetidir.
Doğru seçilmiş ve iyi bir şekilde temizlenmiş midyeler, iç pilav, bu pilava hayat veren kuru baharatlar ve limon suyu şimdiden ağızları sulandırmaya yetti de arttı bile.
Peki midye dolma nasıl yapılır? Midye dolma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 1 Kasım MasterChef 2021 midye dolma tarifi ve malzemeleri...
MİDYE DOLMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 40 adet kabuklu midye
- 3/4 su bardağı zeytinyağı
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 adet taze sıkılmış limon suyu
İç pilav için:
- 1,5 su bardağı pirinç
- 4 adet orta boy kuru soğan
- 50 gram dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü (arzuya göre)
- 1 çay kaşığı domates salçası (arzuya göre)
- 8 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/4 demet dereotu
MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?
- Bol suda yıkadığını midyeleri, üzerlerinde bulunan lekeleri tel bir fırça yardımıyla temizleyip yeniden yıkayın.
- Bitişik, kabuklu kısımlarını birbirinden ayırmadan keskin bir bıçak yardımıyla uç kısımlarından açın.
- Tüylü kısımlarını elinizle çekerek alıp kabuklu midyeleri soğuk su dolu bir kapta kısa süre bekletin.
- Bol suda yıkayıp sularını süzdükten sonra ayrı bir yerde bekletin.
- Ayıklanmış pilavlık pirinci, ılık ve tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin.
- Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın.
- Kuş üzümlerini kumunun çıkması için ılık suda bekletin.
- Suyunu süzdüğünüz pirinci duru su çıkana kadar durulayın.
- Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresinde ısıtıp dolmalık fıstıkları hafif bir renk alana kadar kavurun.
- Arzuya göre az miktarda domates salçası ekleyip karıştırın.
- Pirinci ekledikten sonra kısık ateşte kavurmaya devam edin.
- Suyu süzülmüş ve durulanmış kuş üzümleri, tuz, karabiber, yenibahar, taze sıkılmış limon suyu ve toz şekeri ekleyip karıştırın.
- Sıcak su ekleyip kısık ateşte pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin.
- İncecik kıyılmış dereotunu ekledikten sonra ılık pilavı bir kenara alıp dinlendirin.
- Kabuklarını araladığınız midyelerin iç kısımlarını birer tatlı kaşığı kadar iç pilavla doldurup sıkıca kapatın.
- Geniş kısımları aşağı bakacak şekilde bir tencereye dizin.
- Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve ağırlık yapması için üzerlerine porselen bir tabak kapatıp sıcak su gezdirin.
- Kısık ateşte 25-30 dakika kadar pişirin.
- Üzerine taze sıkılmış limon suyu gezdirip tercihen soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...