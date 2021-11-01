Bahisler açılsın, yarış başlasın: Evde midye dolma tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan midye dolma tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki evde midye dolma nasıl yapılır? İşte midye dolma tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, kaptanlık oyununda midye dolma tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise midye dolma tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Evde midye dolma nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Deniz ürünü olarak bilinen midyenin pişirilip iç pilav ile doldurulmasıyla hazırlanan midye dolma, çok sevilen ve yemeye doyum olmayan bir sokak lezzetidir.

Doğru seçilmiş ve iyi bir şekilde temizlenmiş midyeler, iç pilav, bu pilava hayat veren kuru baharatlar ve limon suyu şimdiden ağızları sulandırmaya yetti de arttı bile.

Peki midye dolma nasıl yapılır? Midye dolma için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 1 Kasım MasterChef 2021 midye dolma tarifi ve malzemeleri...

MİDYE DOLMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

40 adet kabuklu midye

3/4 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 adet taze sıkılmış limon suyu

İç pilav için:

1,5 su bardağı pirinç

4 adet orta boy kuru soğan

50 gram dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü (arzuya göre)

1 çay kaşığı domates salçası (arzuya göre)

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 demet dereotu

MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?