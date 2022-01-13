Baka Pigmeleri'nin binlerce yıllık diş bileme kültürü

Kamerun ile Kongo sınırındaki yağmur ormanlarında yaşayan etnik grup Baka Pigmeleri, binlerce yıllık "diş bileme" kültürlerini ve avcı toplayıcı olarak hayatlarını devam ettiriyor.

Kamerun’un doğusunda Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeyinde yaşayan ve etnik grup olarak "Baka" diye adlandırılan Pigmelerin diş bileme törenini görüntülendi.

Dişlerini biletebilecek cesarete ulaşan her genç Pigme, geleneksel tören ile dişlerini keskinleştiriyor ve böylece kabilesi önünde cesaretini ispatlamış oluyor.

Yaklaşık 15 gün süren diş bileme işleminin son gününde tören yapılıyor.

Pigmeler törende, yabani bitkilerden yapılmış içecekler tüketiyor, şarkılar söylüyor ve dans ediyor.

Dişlerini bileyerek kötülüklerden ve hastalıklardan korunacaklarına inanıyorlar

Kamerun-Kongo sınırında yaşayan Baka Pigmesi Elenga, geleneklere göre bütün Bakaların dişlerini bilemesi gerektiğini belirtti.

Elenga, diş bilemenin hastalıklardan ve kötülüklerden koruduğunu ifade etti.

Dişlerini bilemiş birisine salgın hastalıkların zarar veremeyeceğini savunan Elenga, "Aynı zamanda, dişlerimizi keskinleştirmek et yememizi kolaylaştırıyor." dedi.

"DİŞLERİMİZİ KESKİNLEŞTİREREK GENÇ KIZLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYORUZ"

Baka Pigmesi Emile ise yıllardır gençlerin bu geleneği sürdürdüğünü belirterek, "Dişlerimizi keskinleştirerek genç kızların ilgisini çekiyoruz. Böylece kızlar gülüşümüze aşık oluyor." ifadelerini kullandı.

Emile, Bakalar ile Sahra Altı Afrika'nın en eski etnik grubunu oluşturan Bantu Pigmeleri arasındaki farkı ortaya koymak için her Baka'nın dişlerini bilemek zorunda olduğunu ifade etti.

Ayrıca Emile, diş bilemenin Bakaların cesaretinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

YAĞMUR ORMANLARINDA 5 BİN YILDIR AYNI YAŞAM TARZI

Yabancılarla iletişim kurmayı ve fotoğraflarının çekilmesini sevmeyen Pigmeler, Afrika kıtasının yerleşik halklarından farklı bir yaşam tarzı sürüyor.

Hala İlk Çağ insanları gibi yaşayan Pigmeler, zamanlarının büyük bir kısmını ormanların derinliklerinde avcılık yaparak ve meyvelerle otları toplayarak geçiriyor.

Para kullanmayan Pigmeler, avladıkları ve topladıkları ürünleri diğer topluluklarla ihtiyaçları karşılığında takas ediyor.

Pigmeler, maymun, antilop, ceylan ve filleri avlamak için tahta ile taştan ok ve mızrak yapıyor, pala kullanıyor.

Yabani meyve ağaçları Pigmeler için ana besin kaynaklarını oluşturuyor. "Safou" olarak adlandırılan yabani erik, yabani mango ve fındık gibi meyveler Pigmeler tarafından günlük tüketiliyor.

ORMANLARI, AYNI ZAMANDA ECZANELERİ

Vatandaş olarak kabul edilmedikleri için yaşadıkları yerlerin sağlık başta olmak üzere hiçbir sosyal hizmetinden faydalanamayan Pigmeler, ormandaki ağaçların yapraklarını, kabuklarını ve yabani bitkileri tedavi için kullanıyor.

Pigmelerin yaşadığı yağmur ormanlarında yaygın olarak bulunan Moringa ağacının (Mucize ağaç) yapraklarından yapılan şurup, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılıyor.

Zehirlenmelere karşı "Nlouer" bitkisinden ürettikleri kremi kullanan Pigmeler, Abda Zoak ağacının (Fil Ağacı) kabuğunu kaynatarak elde ettikleri şurubu ise mide rahatsızlıkları ve kadınların hamilelik döneminde yaşadığı rahatsızlıkların tedavisinde kullanıyor.

Pigmeler, kemik ve eklem ağrılarının tedavisi için ise Azobe ağacının kabuğunu ısıtarak masaj yapıyor.