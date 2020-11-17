Bekir Pakdemirli: İstanbul ve Ankara’da su sıkıntısı yaşanmasını beklemiyoruz

Tarım Bakanı Pakdemirli, hiç yağmur yağmaması durumunda dahi İstanbul'a 3 ay, Ankara'ya ise 5 ay yetecek suyun olduğunu söyledi.

Türkiye'de barajların doluluk oranına ilişkin resmi açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye genelinde işletmede olan enerji maksatlı barajlarda yüzde 37,5, sulama maksatlı barajlarda yüzde 32,6, içme suyu maksatlı barajlarda yüzde 33,5 doluluk oranı bulunduğunu belirtti.

374 adet depolama tesisinde ise doluluk oranı ortalamasının yüzde 35,6 mertebesinde bulunduğunu ve mevcut su miktarının da 126,7 milyar metreküp olduğunu kaydeden Pakdemirli, bu oranın geçen sene ile yaklaşık aynı miktarda olduğunu söyledi.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE TÜKETİM AZALACAK

Baraj doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre biraz daha düşük olduğunu ancak ‘sulama sezonunun bitmesi, buharlaşmanın azalması ve yağışlı periyoda girilmesi’ sebebiyle önümüzdeki günlerde barajlardan daha az su tüketimi olacağının beklendiğini dile getiren Pakdemirli, bu süreçte önemli bir su sıkıntı yaşanmayacağını öngördüklerini söyledi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLAR DOLU

Pakdemirli, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“İstanbul’un günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı ortalama 3 milyon 200 bin metreküptür. Bu ihtiyacın önemli bir miktarı Devlet Su İşleri’nin (DSİ) daha önce inşa ettiği Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece ve diğer barajlar ile Yeşilçay ve Melen Sistemi’nden karşılanıyor.

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan, ülkemizin göz bebeği İstanbul’a su sağlayan barajların bir kısmı Anadolu Yakası'nda bir kısmı ise Avrupa Yakası'nda bulunuyor. Bu barajlar birbiri ile entegredir ve tüm barajlardan İstanbul’un her tarafına arıtma tesislerinden su aktarılabiliyor.

Bugün itibarıyla İstanbul’umuza su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 27’dir. Şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul’un yaklaşık 3 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervuarlarda mevcuttur. Ayrıca her yıl olduğu gibi önümüzdeki kış aylarındaki yağışlarla birlikte baraj giriş akımlarındaki artışla birlikte İstanbul’da herhangi bir su problemi yaşanmasını beklemiyoruz.”





ANKARA'NIN 5 AYLIK SU İHTİYACI KARŞILANABİLİR

Ankara’daki barajlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Şu an itibarıyla Ankara’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 13 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 12,7 seviyesinde idi. Ankara’da günlük 1.2 milyon metreküp su kullanılıyor. Ankara’nın su yeterlilik durumunu barajlardaki doluluk oranları üzerinden kıyaslayarak belirtmek doğru bir yaklaşım değildir.

Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara’daki barajlarda şu an itibariyle 185 milyon metreküp su bulunuyor ve hiç yağış olmaması durumunda bile barajlardaki su, şehrin 5 aylık ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır.” dedi.

“ANKARA’NIN 2050 YILINA KADAR SU SIKINTISI OLMAYACAK”

Ankara İçme suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sisteminin inşasının 2019 yılında tamamlanarak regülatör ve tünelle birlikte işletmeye alınarak ASKİ’ye devredildiğini hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Ankara’nın 2050 yılı itibarıyla ihtiyacı olan içme suyunu karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemiyle, Bolu Gerede havzasındaki suların Işıklı Regülatörü ve 31.6 km uzunluğunda 4.5 m çapında 40 m³/s kapasitesinde Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır.

Söz konusu tesisle Ankara’ya yılda ortalama 226 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup, 01.01.2020 – 16.11.2020 tarihleri arasında Çamlıdere Barajına 170 milyon m³ içme ve kullanma suyu aktarılmıştır.”





“SU SIKINTISI YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Türkiye genelinde önümüzdeki dönemde mevsimsel yağışlarının da etkisiyle önemli bir su sıkıntısı yaşanmayacağını öngördüklerini belirten Bakan Pakdemirli, ancak vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi suyu israf etmeden ihtiyacı kadar tüketmelerini ve tasarruf ilkelerine azami derecede uymalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlayarak, peyderpey hayata geçirdiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını da sözlerine ekledi.