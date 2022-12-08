Bakan Kasapoğlu’ndan ‘Dünyadan Uzak’ performansı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da katıldığı 'Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Türkiye Finali'nde şarkıcılarla birlikte sahneye çıkıp 'Dünyadan Uzak' adlı parçayı söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Sahne Sırası Sende" sloganıyla düzenlenen 'Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması’nın Türkiye Finali' yapıldı.

Finale Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra şarkıcılar Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Cengiz Ateş ve İlke Ulaş Kuvanç da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, gençlerin kültürle, sanatla, edebiyatla, bilimle ve sporla iç içe olarak hayatlarını daha donanımlı kılmalarının en büyük arzuları olduğunu söyledi.

“Bir gencimizin dahi yeteneğinin çarçur edilmesine gönlümüz razı olmaz”

Kasapoğlu, “Bu çerçevede gerek gençlik merkezlerimizde gerek gençlik kamplarımızda, birer akademi haline dönüştürdüğümüz 800'den fazla yurdumuzla her alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin hep yanında, yanında olmaya da devam edecek.

Bir gencimizin dahi yeteneğinin çarçur edilmesine gönlümüz razı olmaz. Sporda çok ciddi bir yetenek taramamız var. Her alandaki yetenekleri hem keşfetme hem de destekleme konusunda çok ciddi çalışımlarımız oluyor. Müzikte, ses yarışmasındaki çalışmalarımızı taçlandıracağız. Bir festival heyecanı yaşıyoruz.” dedi.

“Türkiye'nin yarınları çok daha aydınlık olacak”

Gençlere her daim büyük önem verdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Gençlerin bütçesini geçtiğimiz gün TBMM'de konuştuk. Cumhuriyet’imizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı’nda yeni dönemin gençlerin dönemi olduğunu, Türkiye Yüzyılı’nın gençlerin yüzyılı olduğunu vurguladık.

Gençlerimiz heyecanlarıyla, inançlarıyla, başarılarıyla, bilim, sanat, kültür, spor, sanayi, inovasyon alanında Türkiye'nin damgasını tüm dünyaya en güçlü şekilde vuracaktır.

Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin yeteneğine, enerjisine, gayretine, çalışkanlığına, kardeşlik duygularına, hukuk ve adalet anlayışına güveniyoruz. Gençlerimizle Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olacak ve dünya daha adil bir şekilde yarınlara yürüyecek.” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, “Dünyadan Uzak” dedi

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan gençler, 'Türk müziği' ve 'Popüler müzik' kategorilerinde performanslarına sergiledi.

DHA’nın haberine göre Kasapoğlu, şarkıcılarla birlikte 'Dünyadan Uzak' şarkısını seslendirdi.

Mustafa Ceceli, Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Sinan Akçıl ve Cengiz Ateş de burada mini bir konser verdi.

Muharrem Kasapoğlu, sahnede şarkı söyledi VİDEO